Salé: zoom sur le centre Bourmada, un riad qui accueille des personnes âgées

Le domaine socio-sanitaire de Salé vient d’être renforcé par la construction d’un nouveau centre d’accueil pour la prise en charge des personnes âgées. Cette initiative est à mettre à l’actif de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et l’association Bouregreg, qui ont transformé l’ancien hôtel Bourmada dans l’ancienne médina de Salé en une véritable structure socio-sanitaire baptisée «centre de rencontre des générations», en vue de promouvoir l’intégration sociale de cette catégorie. La conception du site a respecté l’architecture de la zone de l’ancienne médina de Salé, puisque l’hôtel abandonné a été rénové et transformé en un «Riad Slaoui» pour être en harmonie avec l’architecture de la médina, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghrebia dans son édition du week-end des 26 et 27 août.

Ce centre, qui illustre la dimension sociale des politiques territoriales à travers la mise en place d’espaces de prise en charge sociale et d’accompagnement psychologique des personnes âgées, a coûté un budget de l’ordre de 6.7 millions de dirhams. «L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a contribué à haureur de 4.2 millions de dirhams, l’Entraide nationale a versé 500.000 dirhams et le reste a été pris en charge par un mécène», précisent les sources du quotidien.

Le centre de «rencontre de générations», qui assure «l’accueil, l’hébergement, l’alimentation, les soins médicaux et d’autres services sociaux pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées, est ouvert sur son environnement social», indiquent les mêmes sources. «Plusieurs conventions ont été signées dans ce cadre entre le Centre et des établissements scolaires (publics et privés) ainsi qu’avec des associations actives dans la société civile et des ONG internationales», a indiqué Hchamn Ghanami, l’un des responsables de cette structure socio-sanitaire.

Le centre d’accueil, qui prend actuellement «en charge 62 personnes âgées, emploie 13 personnes», a précisé Hchamn Ghanami, faisant savoir que «la capacité d’accueil pourrait être augmentée lorsque les conditions nécessaires seront réunies».