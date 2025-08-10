Société

Canicule: Fès se fige sous plus de 45°C, le commerce et le tourisme au ralenti

موجة حر قياسية تشل الحركة بفاس وتدفع السكان إلى تغيير عاداتهم اليومية

Commerces fermés, tourisme au ralenti, déplacements réduits au minimum... Fès se fige sous l'effet de la chaleur. (Y.Jaoual/Le360)

Par Youssra Jaoual
Le 10/08/2025 à 18h29

VidéoAlors que Fès traverse l’une des vagues de chaleur les plus intenses de son histoire récente, la vie quotidienne tourne au ralenti. Commerces, tourisme, déplacements: tout est impacté par cette chaleur extrême, qui pose de nouveau la question de l’adaptation urbaine face aux dérèglements climatiques.

Fès, l’une des plus anciennes cités impériales du Maroc, traverse ces derniers jours une vague de chaleur exceptionnelle, avec des températures qui ont dépassé les 45 degrés Celsius. Une situation météorologique extrême qui a bouleversé le rythme de vie quotidien des habitants, contraints de réduire leurs déplacements et d’éviter toute sortie durant les heures les plus chaudes de la journée.

En pleine journée, l’ambiance dans les rues de la ville est quasi désertique. Seules quelques silhouettes apparaissent çà et là, tandis que la grande majorité des Fassis choisissent de rester à l’abri dans leurs maisons, en attendant que la fournaise baisse à la tombée de la nuit. À la faveur du soir, le décor change radicalement. Les espaces verts et les places publiques reprennent vie, devenant le théâtre d’un regain d’animation, dans une quête collective d’un souffle d’air frais.

Dans des témoignages recueillis par Le360, plusieurs citoyens soulignent une baisse notable de l’activité dans la ville. «C’est une chaleur plus intense que celle des dernières semaines», déclare l’un d’eux, pointant du doigt les conséquences directes de cette canicule sur les secteurs commercial et touristique, notamment dans la médina, cœur historique de Fès.

De nombreux visiteurs, à la recherche d’un climat plus clément, préfèrent ainsi s’orienter vers les villes côtières, offrant des températures plus douces et une offre de loisirs plus variée. Ce choix pénalise les flux touristiques estivaux à Fès, pourtant réputée pour son riche patrimoine architectural et culturel.

Malgré cette météo éprouvante, certains touristes venus de France, d’Espagne ou de Turquie affirment avoir maintenu leur séjour par passion pour la découverte. Ils estiment que les fortes températures, bien que contraignantes, restent un obstacle surmontable face à la beauté envoûtante des ruelles de la médina et à l’authenticité de ses souks.

Lire aussi : Le Maroc impérial, les cités des 1001 nuits: Marrakech-Rabat-Fès-Meknès

Rachid Dahak, guide touristique local, confirme cette tendance. Il explique que la chaleur affecte non seulement les visiteurs, mais aussi les habitants, dont beaucoup préfèrent fuir la ville pour rejoindre des destinations balnéaires. Selon lui, cette situation est symptomatique d’un climat extrême. Fès connaît des étés torrides et des hivers rigoureux, ce qui rend la ville moins attractive en été pour ceux qui recherchent des conditions climatiques modérées.

Une urbanisation à repenser

Face à cette situation, la Direction générale de la météorologie a émis une alerte, prévoyant la poursuite de cette vague de chaleur jusqu’à dimanche prochain, avec des températures pouvant atteindre ou dépasser 44°C dans plusieurs provinces de la région Fès-Meknès et d’autres parties du Royaume. Les autorités recommandent la plus grande vigilance, notamment pour les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de pathologies chroniques, face aux risques sanitaires liés à l’exposition prolongée à la chaleur.

Cette canicule relance une fois de plus les débats autour de l’adaptation urbaine au changement climatique. Fès, comme d’autres grandes villes marocaines, est appelée à repenser ses aménagements pour mieux affronter ces épisodes extrêmes. Les urbanistes plaident pour le développement des espaces verts, l’intégration de solutions d’ombrage, et la création d’infrastructures résilientes afin d’atténuer les effets de la chaleur et garantir des conditions de vie plus supportables pour les résidents comme pour les visiteurs.

Par Youssra Jaoual
Le 10/08/2025 à 18h29
#Fès#canicule#vague de chaleur#Tourisme

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

La région Fès-Meknès investit plus de 552 millions de dirhams dans un projet de gestion des déchets

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

La médina de Fès inscrite au registre de l’ALECSO du patrimoine architectural et urbain

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Meurtre d’une médecin à Fès: le mari interpellé en France

Tourisme | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Tourisme

Le Maroc impérial, les cités des 1001 nuits: Marrakech-Rabat-Fès-Meknès

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Crash d’un Alphajet à Fès-Saïss: deux officiers des Forces Royales Air perdent la vie lors d’une mission d’entraînement

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

À Fès, les piscines municipales rouvrent (enfin) leurs portes

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Fès-Meknès: des marchés publics d’une valeur de plus de 60 millions de dirhams sous la loupe de la Cour régionale des comptes

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Fès: de hauts responsables sous le coup de la justice pour spoliation foncière

Articles les plus lus

1
MINURSO en pilotage à vide: un théâtre de guerre fantôme, le Polisario kaput
2
Documentaire. Enlevés, torturés et à jamais brisés: d’anciens otages du Polisario racontent l’enfer des camps de Tindouf
3
Traité d’amitié maroco-algérien de 1972: la trahison d’Alger documentée par les archives françaises
4
Algérie: les appels à organiser des manifestations de rue paniquent le régime
5
Affaire Amir Dz: la justice française émet un mandat d’arrêt international contre un haut «diplomate» algérien
6
Les sept plaies du tourisme
7
Nedjib Sidi Moussa, le scribe servile: aboyeur d’Alger et arnaqueur intellectuel en France
8
Gouvernement Akhannouch: destinations estivales, entre fiefs, plages et secrets bien gardés
Revues de presse

Voir plus