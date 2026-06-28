GMT: la mobilisation citoyenne a payé, la «Campagne nationale pour le retour à l’heure légale» tire sa révérence

À la suite de l’annonce gouvernementale relative au rétablissement de l’heure légale (GMT) à compter du 20 septembre 2026, la «Campagne nationale pour le retour à l’heure légale» a fait savoir qu’elle mettait un terme à ses activités et procédait à la dissolution de son comité national. Cette décision, estime-t-elle, «constitue une réponse assumée à une revendication sociale largement partagée, et témoigne d’une approche fondée sur l’écoute et l’interaction positive avec les aspirations des citoyens», relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 29 juin. Dans un communiqué officiel, l’instance organisatrice a indiqué «avoir pris acte avec attention de la mesure gouvernementale, qu’elle considère comme l’aboutissement d’un processus d’interaction responsable avec une demande à la fois sociale, sanitaire et éducative, vigoureusement portée au sein de la société marocaine».

S’agissant de la pétition initiée par la campagne, cette source précise qu’elle n’a pas encore été officiellement soumise au gouvernement, le recueil des signatures se poursuivant conformément aux procédures légales en vigueur. Elle tient néanmoins à souligner que le lancement de la campagne, assorti d’une large mobilisation et d’un vif débat public, a concrètement contribué à mettre en lumière la revendication du retour à l’heure légale et à la maintenir au cœur de l’actualité citoyenne.

Le communiqué indique que c’est grâce à cette dynamique collective qu’une révision du régime horaire supplémentaire a pu être opérée, et que la requête a finalement été satisfaite. Il voit dans la décision gouvernementale «bien davantage qu’un simple ajustement horaire: elle incarne, à ses yeux, la possibilité de restaurer un lien de confiance durable entre les institutions et les citoyens, dès lors que les revendications s’expriment dans le cadre paisible, légal et organisé du débat démocratique». Autrement dit, ajoute la même source, «la pratique démocratique se nourrit de la prise en compte des attentes populaires et de leur traduction en actes, tout en reconnaissant le rôle éclairé de la société civile dans l’orientation des politiques publiques», relaie Al Ahdath Al Maghribia. La campagne a tenu à exprimer sa gratitude envers l’ensemble des citoyens qui ont soutenu cette initiative et œuvré à sa réussite, ainsi qu’à l’endroit des coordinateurs locaux et régionaux et des membres du comité national, dont elle a salué l’engagement bénévole et l’abnégation tout au long des différentes étapes de la mobilisation. Elle a également mis à l’honneur l’appui précieux des associations de la société civile, des organisations de défense des droits humains, des centrales syndicales, des médias et de toutes les forces vives qui ont accompagné cette aventure citoyenne.