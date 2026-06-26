Revue du web. Le gouvernement annonce le retour au GMT à l’issue de la saison estivale

Le gouvernement annonce le retour au GMT à l’issue de la saison estivale.
There are good arguments for going back to GMT. But two hours time difference with France for 7 months each year will also be quite tough on some sectors, e.g. call center workers who will have to be at their stations at 6am to answer calls on phone lines that open at 8am. https://t.co/6UsELkJckb— Moritz Schmoll (@moritz_schmoll) June 25, 2026
BREAKING: Morocco changes its timezone to GMT (UTC +0) indefinitely from 20 Sep— Nassreddin 🍉 نصر الدين (@Nassreddin2002) June 25, 2026
First, 🇲🇦 used UTC +0 / UTC +1 for Daylight Saving Time
In 2018, they switched permanently to DST/UTC +1
But this policy has been unpopular
So now, 🇲🇦 will change its timezone to permanent UTC +0 https://t.co/kdE5YVfEcx
🇲🇦— Restitutor Orientis 🇱🇮 (@restitutorII) June 25, 2026
Maroc: Le Maroc a décidé de revenir à l’heure légale GMT (UTC+0) à partir de la fin de l’été 2026, abandonnant ainsi le GMT+1 permanent instauré en 2018. Présentée comme une réponse aux attentes des citoyens, cette décision intervient après plusieurs années de débats et de… pic.twitter.com/HXwhg1UDVm
🇲🇦🕐|La fin officielle du GMT+1— Moroccan History 🇲🇦۞ (@MoroccanSories) June 25, 2026
Suite aux demandes incessantes des citoyens de retourner au GMT+0 appuyées par une pétition massivement signée, Aziz Akhannouch a annoncé qu'à partir du 20 septembre 2026 l'Etat se remet au GMT+0, mettant fin à 8 années de GMT+1
Les citoyens… https://t.co/8mml45qvA4 pic.twitter.com/ZhJEz28Pkp
🇲🇦🕐|La fin officielle du GMT+1— Moroccan History 🇲🇦۞ (@MoroccanSories) June 25, 2026
Suite aux demandes incessantes des citoyens de retourner au GMT+0 appuyées par une pétition massivement signée, Aziz Akhannouch a annoncé qu'à partir du 20 septembre 2026 l'Etat se remet au GMT+0, mettant fin à 8 années de GMT+1
Les citoyens… https://t.co/8mml45qvA4 pic.twitter.com/ZhJEz28Pkp
Justice: l’ancien président du Wydad, Saïd Naciri, et Abdenbi Bioui, condamnés à 10 et 12 ans de prison ferme dans l’affaire «Escobar du Sahara».
🚨🇲🇦 Said Naciri, ex president du Wydad et homme politique marocain a été condamné par la justice à 10 ans de prison— Jaf (@Jafkech) June 25, 2026
Abdennabi Bioui, ex president du conseil regional de l'Oriental, a lui été condamné à 12 ans.
Ils ont été jugé pour trafic international de drogue et corruption. pic.twitter.com/lY4r2Jy02a
🚨 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠:— Micky Jnr (@MickyJnr__) June 25, 2026
Former Wydad Athletic Club president Said Naciri has been sentenced to 10 years in prison by a Casablanca court.
He was convicted in a major international drug trafficking case, along with charges including forgery, influence peddling and attempted fraud.… pic.twitter.com/E7dOuJCEbZ
Said Naciri a été condamné à 10 ans de prison ferme dans le cadre de l'affaire "Escobar du Sahara"— Wydad Time 🇲🇦🇵🇸🔴 (@WydadTime) June 25, 2026
La défense va porter ce jugement en cours d'appel. pic.twitter.com/pl8QBUq7HW
L’ancien président du Wydad, Saïd Naciri, a été condamné aujourd’hui à 10 ans de prison ferme dans le cadre de l’affaire « Escobar du Sahara », liée à un vaste réseau de trafic international de drogue. Une chute spectaculaire pour l’un des dirigeants les plus influents du… pic.twitter.com/NTWJx5kDzo— KoraMaroc (@AtKoraMaroc) June 25, 2026
Mondial 2026: le Maroc affrontera les Pays-Bas en 16ème de finale.
🚨🚨💣 OFFICIEL ! SEIZIÈME DE FINALE DE LA COUPE DU MONDE :— Actu Foot (@ActuFoot_) June 26, 2026
PAYS-BAS 🇳🇱 ⚡️ 🇲🇦 MAROC pic.twitter.com/bt0Svsetfe
🚨 𝗟𝗘 𝗕𝗥𝗔𝗖𝗞𝗘𝗧 𝗗𝗘𝗦 𝟭𝟲𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗗 𝗣𝗘𝗨 𝗔 𝗣𝗘𝗨 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗘 ! 🏆— Parlons de foot ⚽ (@Parlons2Foot_) June 26, 2026
Les premières affiches officielles de la phase à élimination directe sont désormais connues.
🇳🇱 Pays-Bas 🆚 🇲🇦 Maroc
🇧🇷 Brésil 🆚 🇯🇵 Japon
Le tableau commence à se dessiner…… pic.twitter.com/acg9kc7cXX
La dernière fois que le Maroc a affronté les Pays-Bas ( ces sauvages me manquent ) pic.twitter.com/YAEd7c4BVI— Packm 🔎•🎥 (@Packm34_) June 25, 2026
🇲🇦🇳🇱 J’vous mets la citation complète d’Affelay qui permet de mieux comprendre ce qu’il veut dire. Il met en garde sur certaines limites.— Said Amdaa (@SaidAmdaa) June 25, 2026
« Koeman n’a certainement pas à perdre le sommeil à cause du Maroc. Ils ont très mal joué en 2MT. Le Maroc perd sans cesse le ballon… Face à… https://t.co/Ty5am05bxN