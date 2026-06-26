Revue du web. Le gouvernement annonce le retour au GMT à l’issue de la saison estivale

Le gouvernement annonce le retour au GMT à l’issue de la saison estivale.

There are good arguments for going back to GMT. But two hours time difference with France for 7 months each year will also be quite tough on some sectors, e.g. call center workers who will have to be at their stations at 6am to answer calls on phone lines that open at 8am. https://t.co/6UsELkJckb — Moritz Schmoll (@moritz_schmoll) June 25, 2026

BREAKING: Morocco changes its timezone to GMT (UTC +0) indefinitely from 20 Sep



First, 🇲🇦 used UTC +0 / UTC +1 for Daylight Saving Time



In 2018, they switched permanently to DST/UTC +1



But this policy has been unpopular



So now, 🇲🇦 will change its timezone to permanent UTC +0 https://t.co/kdE5YVfEcx — Nassreddin 🍉 نصر الدين (@Nassreddin2002) June 25, 2026

🇲🇦

Maroc: Le Maroc a décidé de revenir à l’heure légale GMT (UTC+0) à partir de la fin de l’été 2026, abandonnant ainsi le GMT+1 permanent instauré en 2018. Présentée comme une réponse aux attentes des citoyens, cette décision intervient après plusieurs années de débats et de… pic.twitter.com/HXwhg1UDVm — Restitutor Orientis 🇱🇮 (@restitutorII) June 25, 2026

🇲🇦🕐|La fin officielle du GMT+1



Suite aux demandes incessantes des citoyens de retourner au GMT+0 appuyées par une pétition massivement signée, Aziz Akhannouch a annoncé qu'à partir du 20 septembre 2026 l'Etat se remet au GMT+0, mettant fin à 8 années de GMT+1



Les citoyens… https://t.co/8mml45qvA4 pic.twitter.com/ZhJEz28Pkp — Moroccan History 🇲🇦۞ (@MoroccanSories) June 25, 2026

🇲🇦🕐|La fin officielle du GMT+1



Suite aux demandes incessantes des citoyens de retourner au GMT+0 appuyées par une pétition massivement signée, Aziz Akhannouch a annoncé qu'à partir du 20 septembre 2026 l'Etat se remet au GMT+0, mettant fin à 8 années de GMT+1



Les citoyens… https://t.co/8mml45qvA4 pic.twitter.com/ZhJEz28Pkp — Moroccan History 🇲🇦۞ (@MoroccanSories) June 25, 2026

Justice: l’ancien président du Wydad, Saïd Naciri, et Abdenbi Bioui, condamnés à 10 et 12 ans de prison ferme dans l’affaire «Escobar du Sahara».

🚨🇲🇦 Said Naciri, ex president du Wydad et homme politique marocain a été condamné par la justice à 10 ans de prison



Abdennabi Bioui, ex president du conseil regional de l'Oriental, a lui été condamné à 12 ans.



Ils ont été jugé pour trafic international de drogue et corruption. pic.twitter.com/lY4r2Jy02a — Jaf (@Jafkech) June 25, 2026

🚨 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠:



Former Wydad Athletic Club president Said Naciri has been sentenced to 10 years in prison by a Casablanca court.



He was convicted in a major international drug trafficking case, along with charges including forgery, influence peddling and attempted fraud.… pic.twitter.com/E7dOuJCEbZ — Micky Jnr (@MickyJnr__) June 25, 2026

Said Naciri a été condamné à 10 ans de prison ferme dans le cadre de l'affaire "Escobar du Sahara"



La défense va porter ce jugement en cours d'appel. pic.twitter.com/pl8QBUq7HW — Wydad Time 🇲🇦🇵🇸🔴 (@WydadTime) June 25, 2026

L’ancien président du Wydad, Saïd Naciri, a été condamné aujourd’hui à 10 ans de prison ferme dans le cadre de l’affaire « Escobar du Sahara », liée à un vaste réseau de trafic international de drogue. Une chute spectaculaire pour l’un des dirigeants les plus influents du… pic.twitter.com/NTWJx5kDzo — KoraMaroc (@AtKoraMaroc) June 25, 2026

Mondial 2026: le Maroc affrontera les Pays-Bas en 16ème de finale.

🚨🚨💣 OFFICIEL ! SEIZIÈME DE FINALE DE LA COUPE DU MONDE :



PAYS-BAS 🇳🇱 ⚡️ 🇲🇦 MAROC pic.twitter.com/bt0Svsetfe — Actu Foot (@ActuFoot_) June 26, 2026

🚨 𝗟𝗘 𝗕𝗥𝗔𝗖𝗞𝗘𝗧 𝗗𝗘𝗦 𝟭𝟲𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗗 𝗣𝗘𝗨 𝗔 𝗣𝗘𝗨 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗘 ! 🏆



Les premières affiches officielles de la phase à élimination directe sont désormais connues.



🇳🇱 Pays-Bas 🆚 🇲🇦 Maroc

🇧🇷 Brésil 🆚 🇯🇵 Japon



Le tableau commence à se dessiner…… pic.twitter.com/acg9kc7cXX — Parlons de foot ⚽ (@Parlons2Foot_) June 26, 2026

La dernière fois que le Maroc a affronté les Pays-Bas ( ces sauvages me manquent ) pic.twitter.com/YAEd7c4BVI — Packm 🔎•🎥 (@Packm34_) June 25, 2026

🇲🇦🇳🇱 J’vous mets la citation complète d’Affelay qui permet de mieux comprendre ce qu’il veut dire. Il met en garde sur certaines limites.



« Koeman n’a certainement pas à perdre le sommeil à cause du Maroc. Ils ont très mal joué en 2MT. Le Maroc perd sans cesse le ballon… Face à… https://t.co/Ty5am05bxN — Said Amdaa (@SaidAmdaa) June 25, 2026