Société

Revue du web. Le gouvernement annonce le retour au GMT à l’issue de la saison estivale

Le Maroc reviendra à l’heure GMT le 20 septembre.

Revue du webLe gouvernement annonce le retour au GMT à l’issue de la saison estivale; Justice: Saïd Naciri, et Abdenbi Bioui condamnés à 10 et 12 ans de prison dans l’affaire “Escobar du Sahara”; Mondial 2026: le Maroc affrontera les Pays-Bas en 16ème de finale. Round-up.

Par La Rédaction
Le 26/06/2026 à 18h01

Le gouvernement annonce le retour au GMT à l’issue de la saison estivale.

Justice: l’ancien président du Wydad, Saïd Naciri, et Abdenbi Bioui, condamnés à 10 et 12 ans de prison ferme dans l’affaire «Escobar du Sahara».

Mondial 2026: le Maroc affrontera les Pays-Bas en 16ème de finale.

Par La Rédaction
Le 26/06/2026 à 18h01
#GMT#GMT+1#Horaire continu#retour au GMT#gouvernement#Justice#Said Naciri#Abdenbi Bioui#Prison#Trafic de drogue#Escobar du Sahara#Mondial#mondial 2026#Coupe du monde#Football#Maroc-Pays-Bas

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