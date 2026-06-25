Revue du web. Football: qualifié pour les 16èmes, le Maroc reste en manque d’efficacité offensive

Les chevaliers blancs qui appelaient au boycott :

- des jeux Microsoft car il n'y a pas de doublages en français,

- des jeux Ubisoft à cause de la connexion internet obligatoire,

- des jeux Nintendo trop chers,

est-ce qu'ils boycotteront GTA VI pour les mêmes raisons ? pic.twitter.com/8PxU8YNgGb