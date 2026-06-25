Revue du web. Football: qualifié pour les 16èmes, le Maroc reste en manque d’efficacité offensive

Football: qualifié pour les 16èmes, le Maroc reste en manque d’efficacité offensive
🌎🇲🇦 Goal ➕ assist in 45 minutes for Achraf Hakimi. Morocco star has landed. pic.twitter.com/m3bPTbnKMv— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026
What happened to Brahim Diaz ?— Oyinbo_of_Lasu (@UTDbees) June 24, 2026
Bruh hasn’t been himself since the beginning of the World Cup pic.twitter.com/8C2tjA1JSM
𝗢𝗨𝗔𝗛𝗕𝗜, 𝗟𝗔 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦𝗘 🇲🇦— NextGen Morocco (@NextGen_Morocco) June 25, 2026
À la fin de la rencontre, Mohamed Ouahbi est allé consoler un à un les joueurs haïtiens après leur élimination 🤝🇭🇹
Au-delà de ses qualités tactiques, Ouahbi impressionne aussi par ses valeurs humaines ❤️ pic.twitter.com/bD7qikkX2i
لقطة الموسم! المدرب محمد وهبي يتدخل في اللحظة الأخيرة لحماية سفيان رحيمي من بطاقة صفراء مستحقة. What a save! Coach Mohamed Ouahbi steps in to save Soufiane Rahimi from a yellow card. هل تتفق مع تصرف المدرب؟ #سفيان_رحيمي #كأس_العالم2026pic.twitter.com/ciKAc9Csv5— المدرج الرياضي (@AlMdrjSports) June 25, 2026
𝗟𝗔 𝗣𝗘𝗣𝗜𝗧𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖𝗔𝗜𝗡𝗘 !— Footballdayy (@Footballdayy10) June 24, 2026
À seulement 20 ans, Gessime Yassine est buteur pour le Maroc dans une Coupe du Monde.
Le seul joueur de la liste de Mohamed Ouahbi présent lors du sacre mondial des U20 du Maroc en 2025. pic.twitter.com/cxTC5oFDt7
Les Lions de l''Atlas face à Haiti. Getty Images via AFP
Settat: quatre individus arrêtés par la Gendarmerie royale pour le viol collectif d’une serveuse
Jeux vidéo: Rockstar supprime le disque de GTA VI, les joueurs dénoncent la fin du format physique
OFFICIEL : La version physique de GTA VI ne CONTIENDRA PAS de DISQUE.— Mohammed Aigoin (@Mohammed_Aigoin) June 24, 2026
Un code sera fourni dans la boîte. pic.twitter.com/qQI7U2x4NW
Les chevaliers blancs qui appelaient au boycott :— Chevalier (@Dams_du_Zodiaq) June 25, 2026
- des jeux Microsoft car il n'y a pas de doublages en français,
- des jeux Ubisoft à cause de la connexion internet obligatoire,
- des jeux Nintendo trop chers,
est-ce qu'ils boycotteront GTA VI pour les mêmes raisons ? pic.twitter.com/8PxU8YNgGb
La version physique de GTA 6 ne comprendra pas de disque, mais juste un code de téléchargement dans la boîte !— Julien Chièze (@JulienChieze) June 25, 2026
Des joueurs en colère, des boutiques annoncent un boycott… Pourquoi en arrive-t-on là ? Explications ⚠️ https://t.co/dKSk72VoNP pic.twitter.com/Aj4060gdek
Pas de disque dans la version physique pour GTA VI...— Noosca (@NooscaTV) June 24, 2026
Alors, énième énervement ou Vas-y tqt de toute façon c'est Rockstar donc osef ils ont le droit ? Boycott ou pas?
Sachez que perso je m'en branle un peu j'achète en demat depuis longtemps mais curieux de voir les réactions… https://t.co/Y59brW4SXt
GTA VI, c'est un budget de plus de 1 milliard !— 🇨🇭 Big Dreamer 🐍 Backlog : 59 ❄️ (@Big_Dreamer_CH) June 24, 2026
Il suffirait de boycott les précommandes (pas le jeu, les précommandes) pour faire transpirer Take Two et l'industrie à grosses gouttes
Mais bon les joueurs ne pourront pas s'empêcher de sauter sur des préco 5 mois à l'avance... 🙄 pic.twitter.com/9RSBLgzsIO