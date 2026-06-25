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Revue du web. Football: qualifié pour les 16èmes, le Maroc reste en manque d’efficacité offensive

Joie de Soufiane Rahimi après son but lors du match Maroc-Haïti. (Photo by Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP). 2026 Getty Images

Revue du webFootball: qualifié pour les 16èmes, le Maroc reste en manque d’efficacité offensive; Settat: quatre individus arrêtés par la Gendarmerie royale pour le viol collectif d’une serveuse; Jeux vidéo: Rockstar supprime le disque de GTA VI, les joueurs dénoncent la fin du format physique... Round-up.

Par La Rédaction
Le 25/06/2026 à 17h47

Football: qualifié pour les 16èmes, le Maroc reste en manque d’efficacité offensive

Les Lions de l''Atlas face à Haiti. Getty Images via AFP

Settat: quatre individus arrêtés par la Gendarmerie royale pour le viol collectif d’une serveuse

Jeux vidéo: Rockstar supprime le disque de GTA VI, les joueurs dénoncent la fin du format physique

Par La Rédaction
Le 25/06/2026 à 17h47
#Football#mondial 2026#Lions de l'Atlas#Settat#gendarmerie royale#viol#jeux videos#Polémique

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