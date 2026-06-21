Revue du web. Marrakech: arrestation du principal suspect de l’incendie du poste de gendarmerie de Tamansourt en octobre 2025, en marge des protestations de la GenZ

Marrakech: arrestation du principal suspect de l’incendie du poste de gendarmerie de Tamansourt en octobre 2025, en marge des protestations de la GenZ.

Football: victorieux face à l’Écosse, le Maroc laisse néanmoins ses supporters sur leur faim.

🚨 Le Maroc 🇲🇦 reste à ce stade LA SEULE ÉQUIPE AFRICAINE à avoir battu une nation européenne dans cette Coupe du monde. ✅



C'était contre l'Écosse (1-0). pic.twitter.com/QBBFIqXZ7j — Actu Foot (@ActuFoot_) June 20, 2026

🔴 #BrahimDiaz j’espere vraiment que tu nous referas pas ce coup là dans un match à elimination face à une grosse equipe



▶️ Intolérable et je pèse mes mots, tu nous as mis le sseum 😡



▶️ Tu vas ruiner le travail de tout le groupe. Sois COLLECTIF 🇲🇦 pic.twitter.com/DCeu7vML2s — Regards Croisés (@RegardsCroise) June 20, 2026

Brahim Diaz est un joueur capable de faire basculer un match sur une accélération ou un geste dont lui seul a le secret. Sa passe décisive en début de match en est la preuve comme celle face au Brésil.

C'est lorsqu'il joue vite, qu'il provoque et qu'il enchaîne les passes en une… pic.twitter.com/XCy8uH1tsH — Lions de l'Atlas 🦁🇲🇦 (@lionsdelatlass) June 20, 2026

Mohamed Ouahbi a été interrogé sur la situation de Achraf Hakimi après la confirmation de son renvoie au procès pour viol. Le sélectionneur marocain a témoigné son soutien à son capitaine. pic.twitter.com/Gx61WosEoY — L'Équipe (@lequipe) June 20, 2026

Le tableau final de la CDM dans l’état 𝗔𝗖𝗧𝗨𝗘𝗟 des choses. 🏆



𝗟𝗘 𝗖𝗛𝗘𝗠𝗜𝗡 𝗩𝗘𝗥𝗦 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗘𝗦𝗧 𝗧𝗥𝗔𝗖𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖, 𝗡𝗢𝗡 ? 😳



📸 @433 pic.twitter.com/UWhVbyspxS — ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦 (@MountakhabFoot) June 20, 2026

États-Unis: Donald Trump présente le nouvel Air Force One, un avion présidentiel offert par l’État du Qatar.

🇺🇸✈️ FLASH | Donald Trump a dévoilé son nouvel Air Force One, un Boeing 747-8 offert par le Qatar et transformé pour un coût estimé à près de 400 millions de dollars.



Boiseries, fauteuils en cuir, touches dorées, salles de réunion et écrans géants : le président américain l'a… pic.twitter.com/5NATXdqdVL — Cerfia (@CerfiaFR) June 20, 2026

"Maison Blanche volante": Trump dévoile le nouvel Air Force One offert par le Qatar #Telematin pic.twitter.com/zHvjUIimBT — franceinfo (@franceinfo) June 20, 2026

US President Donald Trump has already left his mark on the new Air Force One jet, signing his name on the Boeing 747 donated by Qatar. Trump has described the jet as a luxurious 'flying White House'. pic.twitter.com/7F4o17BdbO — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 20, 2026

The plan is for this plane to be in service for two years and then Trump will take if for himself. No President has ever stolen an Air Force for himself.



And you paid for it. The total cost could be $1 billion of your money for a new luxury jet for Trump and his family. https://t.co/5mq9gRFa2b — Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) June 20, 2026

Amid growing concerns about the U.S. peace deal with Iran, Pres. Trump unveiled the new Air Force One – a $400 million gift from Qatar. Meanwhile, Iran postpones nuclear talks after Israel and Hezbollah trade attacks in Lebanon. @MaryKBruce reports. https://t.co/hcXHBWR0eY pic.twitter.com/ntikYOgYWp — World News Tonight (@ABCWorldNews) June 20, 2026

Football: vive controverse après les propos d’une journaliste de L’Équipe TV sur un joueur belge ayant quitté la sélection pour la naissance de son enfant.

🚨 La journaliste France Pierron s'exprime après avoir provoqué une polémique en critiquant le fait que Jérémy Doku 🇧🇪 puisse quitter la sélection belge pour assister à l'accouchement de sa femme.



🗣️ « Devant les très nombreuses réactions suite à mes propos, je souhaite apporter… pic.twitter.com/YJkowaqHr5 — Actu Foot (@ActuFoot_) June 20, 2026

Devant les très nombreuses réactions suite à mes propos dans « l’Equipe de Choc », au sujet du footballeur belge Jérémy Doku, je souhaite apporter quelques précisions.



J’y exprimais un avis personnel, dans le cadre d’un échange contradictoire.



1/3 — ⭐France⭐ Pierron (@francepierron) June 20, 2026

🚨💣 HONTEUX.



Une présentatrice de @lequipedegreg a manqué de respect à Jérémy Doku, qui va partir assister à l’accouchement de sa femme dans les prochains jours.



Elle a complètement craqué. pic.twitter.com/h8NhcYq0Tz — Blue Moon (@FRBlueMoon) June 19, 2026

France Pierron, une femme lucide.



Autrefois, on disait au père d’attendre dehors (s’il était là). Aujourd’hui, il lui est demandé de prouver, par sa présence, la sincérité de son attachement. On a remplacé l’exclusion par l’injonction… 1/4@LawyersBTC @Hamid213__ pic.twitter.com/X6pEC9zWTk — Rome Pistache (@PistacheRome) June 20, 2026

France Pierron virulente envers Jérémy Doku qui souhaite quitter le Mondial pour assister à la naissance de son premier enfant. La journaliste de La Chaîne L’Équipe estime plus important de participer à la Coupe du monde de football que d’être présent pour l’accouchement.… pic.twitter.com/mGuYUjYgNO — Le Figaro (@Le_Figaro) June 20, 2026