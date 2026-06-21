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Revue du web. Marrakech: arrestation du principal suspect de l’incendie du poste de gendarmerie de Tamansourt en octobre 2025, en marge des protestations de la GenZ

Opération d’interpellation d’un suspect par les forces de sécurité (photo d’illustration).

Revue du webMarrakech: arrestation du principal suspect de l’incendie du poste de gendarmerie de Tamansourt en octobre 2025, en marge des protestations de la GenZ; Football: victorieux face à l’Écosse, le Maroc laisse néanmoins ses supporters sur leur faim; États-Unis: Donald Trump présente le nouvel Air Force One, un avion présidentiel offert par l’État du Qatar; Football: vive controverse après les propos d’une journaliste de L’Équipe TV sur un joueur belge ayant quitté la sélection pour la naissance de son enfant... Round-up.

Par La Rédaction
Le 21/06/2026 à 18h02

Marrakech: arrestation du principal suspect de l’incendie du poste de gendarmerie de Tamansourt en octobre 2025, en marge des protestations de la GenZ.

Football: victorieux face à l’Écosse, le Maroc laisse néanmoins ses supporters sur leur faim.

États-Unis: Donald Trump présente le nouvel Air Force One, un avion présidentiel offert par l’État du Qatar.

Football: vive controverse après les propos d’une journaliste de L’Équipe TV sur un joueur belge ayant quitté la sélection pour la naissance de son enfant.

Par La Rédaction
Le 21/06/2026 à 18h02
#Maroc#Marrakech#GenZ212#Tamansourt#Football#Donald Trump

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