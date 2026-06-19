Revue du web. Viol présumé: la justice française confirme le renvoi en procès d’Achraf Hakimi

À toute personne qui tenterait de nuire à Achraf Hakimi, de l'accuser à tort ou de lui jeter la pierre simplement parce qu'il est un joueur de votre club rival ou pour toute autre raison



Craignez Allah, craignez-Le et surveillez votre langue, d'autant plus au vu des éléments et… https://t.co/HSwGTw8efl pic.twitter.com/TVHAkZCMma