Revue du web. Viol présumé: la justice française confirme le renvoi en procès d’Achraf Hakimi

Viol présumé: la justice française confirme le renvoi en procès d’Achraf Hakimi
La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026
J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient…
"C'est avec impatience qu'Achraf Hakimi attend son procès pour pouvoir enfin s'exprimer publiquement sur l'accusation fausse dont il fait l'objet", déclare l'avocate du joueur pic.twitter.com/foLiFRcxz6— BFM (@BFMTV) June 19, 2026
La cour d’appel de Versailles confirme le renvoi en procès d’Achraf Hakimi pour viol pic.twitter.com/XBzXyLtFMW— BFM (@BFMTV) June 19, 2026
À toute personne qui tenterait de nuire à Achraf Hakimi, de l'accuser à tort ou de lui jeter la pierre simplement parce qu'il est un joueur de votre club rival ou pour toute autre raison— Balti 🇲🇦 (@balti_offi) June 19, 2026
Craignez Allah, craignez-Le et surveillez votre langue, d'autant plus au vu des éléments et… https://t.co/HSwGTw8efl pic.twitter.com/TVHAkZCMma
Ils ont sabotés la campagne Ballon d’or d’Hakimi avec cette fausse histoire, et maintenant ils veulent le sortir de sa WorldCup, tombe pas dans le panneau Capi !— BIG YOU 🏄🏾♂️🌊 (@BIGWAVES92) June 19, 2026
Nous sommes avec toi, nous connaissons leurs méthodes. #DimaHakimi 🇲🇦 pic.twitter.com/7zOSWrFF1C
Kénitra: l’imam d’une mosquée du quartier L’Habitat poignardé en pleine prière
Mondial 2026: le Maroc retient son souffle avant un match décisif contre l’Écosse
🚨🚨𝗟𝗘𝗦 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖𝗔𝗜𝗡𝗦 𝗡’𝗔𝗥𝗥𝗘̂𝗧𝗘𝗡𝗧 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗗𝗘 𝗚𝗥𝗜𝗠𝗣𝗘𝗥 𝗘𝗧 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘𝗡𝗧 𝟲𝗘𝗦 𝗔𝗨 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗙𝗜𝗙𝗔 !! 📈🇲🇦— Foot Mercato (@footmercato) June 17, 2026
Les Lions de l’Atlas poursuivent leur ascension et dépassent désormais le Portugal au classement mondial. 🦁🌍
Une progression… pic.twitter.com/xIc4PsqoLf
🇲🇦⏳ DERNIERS PRÉPARATIFS AVANT L’ÉCOSSE !— NextGen Morocco (@NextGen_Morocco) June 19, 2026
Les Lions finalisent les derniers détails avant ce deuxième match de Coupe du Monde. Tout le monde est focus, concentré, prêt pour le combat 🦁
SIR SIR SIR ❤️❤️ pic.twitter.com/8dOSguUlif
« 𝗟𝗲𝘀 𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲𝘀 𝗮𝗱𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲𝘀 𝗻𝗼𝘂𝘀 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗘𝗖𝗧𝗘𝗡𝗧 » 🇲🇦— Actu Foot Maroc (@ActuFootMaroc) June 18, 2026
Mohamed Ouahbi se veut très humble et montre beaucoup de respect envers l'Écosse ! 🏴🎙️pic.twitter.com/qd1sv6lvoX
⚽️🏆 Les supporters marocains🇲🇦 affluent à Boston🇺🇲 avant le deuxième match de poule contre l'Écosse🏴 le 19 juin.— Fouad Cmoi ⭐️⭐️ (@Cmoi_Fouad) June 18, 2026
On est partout🙏 !
Les supporters des Lions de l'Atlas🦁 continuent d'insuffler une énergie incroyable à chaque match du Maroc🫶🥰.
👀 kilt & beer🍺🏴🤭 pic.twitter.com/MzrI4Y8g4Q
🎙️🏴 Le sélectionneur de l’Écosse :— FRMFXtra (@FRMFXtra) June 18, 2026
🗣️ « Je pense que l’actuelle équipe du Maroc est légèrement 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥 que celle qui a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2022.
Cela me donne une idée de l’ampleur du défi qui nous attend. » 🇲🇦👀 pic.twitter.com/S83E0oU62M