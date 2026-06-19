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Revue du web. Viol présumé: la justice française confirme le renvoi en procès d’Achraf Hakimi

Le joueur marocain Achraf Hakimi.

Revue du webViol présumé: la justice française confirme le renvoi en procès d’Achraf Hakimi; Kénitra: l’imam d’une mosquée du quartier L’Habitat poignardé en pleine prière; Mondial 2026: le Maroc retient son souffle avant un match décisif contre l’Écosse... Round-up.

Par La Rédaction
Le 19/06/2026 à 18h01

Viol présumé: la justice française confirme le renvoi en procès d’Achraf Hakimi

Kénitra: l’imam d’une mosquée du quartier L’Habitat poignardé en pleine prière

Mondial 2026: le Maroc retient son souffle avant un match décisif contre l’Écosse

Par La Rédaction
Le 19/06/2026 à 18h01
#Achraf Hakimi#Procès#Justice#justice française#Tribunal#cour d'appel#viol#France#kénitra#imam#poignardé#Arme blanche#Mosquée#Mondial#mondial 2026#Football#Maroc-Ecosse

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