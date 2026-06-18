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Revue du web. Société: sur Facebook, les meilleures notes au Bac au niveau national

Sara Abou Zaid, première note au Bac de la région Fès-Meknès. (Y.Jaoual/Le360)

Revue du webSociété: sur Facebook, les meilleures notes au Bac au niveau national; Justice: un des meneurs des ultras du Raja arrêté suite aux échauffourées au stade Moulay Abdellah; Après s’être gavés des mois durant, les producteurs d’œufs se plaignent de la baisse des prix. Cette dernière est pourtant une des rares bonnes nouvelles pour le consommateur marocain; États-Unis: malgré le sort subi par un de ses compatriotes au Maroc, un supporter algérien défie les autorités américaines en urinant dans les gradins... Round-up.

Par La Rédaction
Le 18/06/2026 à 18h13

Société: sur Facebook, les meilleures notes au Bac au niveau national.

Justice: un des meneurs des ultras du Raja arrêté suite aux échauffourées au stade Moulay Abdellah.

Après s’être gavés des mois durant, les producteurs d’œufs se plaignent de la baisse des prix. Cette dernière est pourtant une des rares bonnes nouvelles pour le consommateur marocain.

États-Unis: malgré le sort subi par un de ses compatriotes au Maroc, un supporter algérien défie les autorités américaines en urinant dans les gradins.

Par La Rédaction
Le 18/06/2026 à 18h13
#Société#Baccalauréat#résultats#Justice#Raja#Stade Moulay Abdellah#Œufs#prix#Usa#Coupe du monde#supporter algérien

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