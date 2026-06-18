Revue du web. Société: sur Facebook, les meilleures notes au Bac au niveau national

Sara Abou Zaid, première note au Bac de la région Fès-Meknès. (Y.Jaoual/Le360)

Société: sur Facebook, les meilleures notes au Bac au niveau national.

Justice: un des meneurs des ultras du Raja arrêté suite aux échauffourées au stade Moulay Abdellah.

Après s’être gavés des mois durant, les producteurs d’œufs se plaignent de la baisse des prix. Cette dernière est pourtant une des rares bonnes nouvelles pour le consommateur marocain.

États-Unis: malgré le sort subi par un de ses compatriotes au Maroc, un supporter algérien défie les autorités américaines en urinant dans les gradins.

🔴Urine dans les stades : jusqu'où ira la folie de certains supporters algériens🇩🇿 en quête de buzz ?🔴



​La multiplication de comportements dégradants filmés et diffusés sur les réseaux sociaux soulève une indignation légitime. Récemment, un individu a reproduit l'acte ignoble… pic.twitter.com/gESvwpg3wc — Mohamed Larbi (@Mohamedlarbi123) June 17, 2026

Aux États-Unis, un supporter algérien se filme en train "d'uriner" dans un stade lors du match contre l'Argentine et affirme qu'il ne risque rien. Au Maroc, un comportement similaire avait pourtant conduit à la détention de Raouf Belkacemi, AKA "Lbouwal". pic.twitter.com/3v9FvnT24z — WAKE UP MOROCCO (@wakeupmorocco_) June 17, 2026

🚨 موسم البول بدأ:

جزائري آخر بال في الملعب خلال مباراة الجزائر والأرجنتين.



Un autre supporter algérien a uriné sur le terrain lors du match entre l’Algérie 🇩🇿 et l’Argentine 🇦🇷. pic.twitter.com/oVVhBB7SSL — WardaNews (@warda_news1) June 17, 2026