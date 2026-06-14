Société

Revue du web. Mondial 2026: le Maroc accroche le Brésil et confirme son statut de grande nation du football

Image du match Maroc-Brésil du samedi 13 juin au MetLife Stadium du New Jersey (Etats-Unis).

Revue du webMondial 2026: le Maroc accroche le Brésil et confirme son statut de grande nation du football; Maroc-Brésil: critiqué lors de son premier match avec le Maroc, Ayyoub Bouaddi a été auteur d’une prestation galactique face au Brésil; Bouskoura: vague d’arrestations après des actes de hooliganisme de grande ampleur; Marrakech: arrestation d’une vidéaste ayant diffusé des contenus insultants et diffamatoires visant des citoyens marocains et des éléments de la police... Round-up.

Par La Rédaction
Le 14/06/2026 à 18h00

Mondial 2026: le Maroc accroche le Brésil et confirme son statut de grande nation du football.

AFP

Maroc Brésil: critiqué lors de son premier match avec le Maroc, Bouaddi a été auteur d’une prestation galactique face au Brésil.

Ayyoub Bouaddi. DR

Bouskoura: vague d’arrestations après des actes de hooliganisme de grande ampleur. les détails.

Marrakech: arrestation d’une vidéaste ayant diffusé des contenus insultants et diffamatoires visant des citoyens marocains et des éléments de la police.

Par La Rédaction
Le 14/06/2026 à 18h00
#Football#Mondial#mondial 2026#Maroc-Brésil#Ayyoub Bouaddi#Bouskoura#Arrestation#Hooliganisme#vidéaste#réseaux sociaux#Diffamation#police

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