Revue du web. Mondial 2026: le Maroc accroche le Brésil et confirme son statut de grande nation du football

Image du match Maroc-Brésil du samedi 13 juin au MetLife Stadium du New Jersey (Etats-Unis).

Mondial 2026: le Maroc accroche le Brésil et confirme son statut de grande nation du football.

Le Maroc est parvenu à tenir le Brésil en échec, ce samedi à New York, dans le choc du groupe C de la Coupe du monde

➡️ https://t.co/fPYx0AmsTM pic.twitter.com/51jZwBuN6a — L'Équipe (@lequipe) June 14, 2026

L'ambiance était magnifique ! Un beau match, merci les lions 🇲🇦❤️

Une émotion spéciale, un match Maroc-Brésil égalité, si on m'avait dit cela y'a 10ans, j'aurais ri.#DimaMaghrib pic.twitter.com/WHSLfyzyI8 — Me3rofa Chkoun (@bagha_ti9ar) June 14, 2026

Maroc 🇲🇦 - Brésil 🇧🇷 pic.twitter.com/qBj4VPA9la — Entre Gibraltar et Tanger 🇲🇦🇫🇷 ⭐️⭐️ (@citoyenete) June 14, 2026

Fernanda Gentil (journaliste) :

« Ce match nul, c’est comme une défaite pour vous, en tant que Brésiliens. »

Romário :

« N’importe qui ne connaît pas grand-chose au football pense comme toi.



Et nous, on est brésiliens. Le Maroc a clairement présenté, selon moi, un football… pic.twitter.com/kDyNcDzdz3 — Maure&Vif -Walking-Red (@WALKINGRED2) June 14, 2026

🗣💬 "Aujourd'hui, c'était nous le Brésil parce qu'on a fait un match incroyable. On a une très belle équipe !"



🇲🇦🔥 La joie des supporters marocains après le match nul face au Brésil des Lions de l'Atlas pour leur entrée en lice dans ce Mondial 2026. pic.twitter.com/jZVO7WgF5j — RMC Sport (@RMCsport) June 14, 2026

Watching Morocco play, I now agree that Senegal didn’t deserve that AFCON. — Don (@Opresii) June 13, 2026

AFP

Maroc Brésil: critiqué lors de son premier match avec le Maroc, Bouaddi a été auteur d’une prestation galactique face au Brésil.

AYOUB BOUADI VS BRAZIL 🇧🇷 pic.twitter.com/kJueFFIwEc — Oussama Ele (@ussam_aura) June 14, 2026

🇲🇦 - Ayoub Bouaddi est un joueur différent et il le fait ressentir.



Une prestation WORLDCLASS contre le Brésil ! pic.twitter.com/oJUpz0laBw — TarbouchData 🤠 (@TarbouchData) June 14, 2026

PREMIER MATCH DE COUPE DU MONDE... ET PRESTATION XXL D'AYOUB BOUADDI !!! 🇲🇦



18 ans et 255 jours. 💎



La France a laissé passer un GROS GROS talent ce soir. 😭 pic.twitter.com/mVyHl4MQ5P — Actu Foot (@ActuFoot_) June 14, 2026

🚨 At just 18 years old, Ayoub Bouaddi completed more dribbles than Brazil’s entire midfield combined on his World Cup debut. 🤯🇲🇦



A star is being born on the biggest stage. ⭐️ pic.twitter.com/6BCh6atjzn — Kalshi Sports (@KalshiSports) June 14, 2026

Ayyoub Bouaddi. DR

Bouskoura: vague d’arrestations après des actes de hooliganisme de grande ampleur. les détails.

Marrakech: arrestation d’une vidéaste ayant diffusé des contenus insultants et diffamatoires visant des citoyens marocains et des éléments de la police.

🇲🇦🇲🇦🇲🇦 La police marocaine a une nouvelle fois fait preuve d’une grande réactivité, comme à son habitude.https://t.co/reTRg5f26B https://t.co/0V3baR1Pvo pic.twitter.com/b5VOJHFNpC — Morocco News 🇲🇦 (@MoroccoNews) June 13, 2026

1/2 Regardez jusqu’au bout ce qu’elle a publié.



Une ressortissante française d’origine algérienne, 30 ans, insulte directement les citoyens marocains et accuse les agents publics de corruption et de traitement de faveur dans l’application du Code de la route.



Ce matin à… pic.twitter.com/wshfvUEobA — Meryem (@meryemsaga) June 13, 2026

Fin de parcours à l’aéroport de Marrakech-Menara pour une Franco-Algérienne de 30 ans. Ce samedi 13 juin, les policiers de la plateforme aéroportuaire l’ont interpellée alors qu’elle s’apprêtait à embarquer pour la France. La cause ? Des vidéos et des posts partagés sur ses… pic.twitter.com/eIW510zNjg — Nassima Elyazidi 🪶 (@nasima_elyazidi) June 13, 2026