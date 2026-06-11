Revue du web. Décès: la toile rend hommage à l’artiste peintre Saâd Hassani

Décès: la toile rend hommage à l’artiste peintre Saâd Hassani.

Lions de l’Atlas: Nayef Aguerd et Abde Ezzalzouli annoncés forfaits par la presse pour la Coupe du monde.

🔴 À trois jours de son entrée en lice à la Coupe du monde contre le Brésil, le Maroc perd le défenseur de l'OM, Nayef Aguerd, et l'attaquant du Betis, Abde Ezzalzouli, forfaits pour le Mondial. Ils sont remplacés par Marwane Saadane et Amine Sbai ► https://t.co/omfWK69nN9 pic.twitter.com/SBBJtQjjDY — RMC Sport (@RMCsport) June 11, 2026

🚨Officiel: 🔴🟢🇲🇦 #EN |



❗️Officiel: Marwane Saadane et Amine Sbaï remplacent Nayef Aguerd et Abdé dans la liste des 26 pour la Coupe du Monde pic.twitter.com/MVFkvUBnvG — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 11, 2026

🚨🚨💣 OFFICIEL ! NAYEF AGUERD ET EZ ABDE SONT FORFAITS POUR LE MONDIAL 2026 !!! 🤕



Ils sont remplacés par Amine Sbaï et Marwane Saadane.



🗞️ via @HanifBerkane pic.twitter.com/lLIEN1T2RV — Actu Foot (@ActuFoot_) June 11, 2026

Il est difficile de comprendre pourquoi Mohamed Ouahbi a convoqué Nayef Aguerd alors qu’il était déjà blessé.



Nayef n’a disputé aucun des matchs de préparation et n’était visiblement pas apte à jouer. https://t.co/Yw7mIOsblA — KoraMaroc (@AtKoraMaroc) June 11, 2026

🚨🔴🟢🦁 #EN |



❗️Concernant Nayef Aguerd, le défenseur suit depuis le début du rassemblement un protocole de soins établi avec le staff médical.



⏳ Sans compétition depuis mars, les médecins ont estimé qu'il ne pourrait être opérationnel qu'à partir du 2e match, et dans un… pic.twitter.com/qhGOAugSbG — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 11, 2026

La FIFA a gardé un siège vide symbolique pour le journaliste sportif Christophe Gleizes emprisonné par le régime d’Alger.

Mondial 2026:"Il y a une siège vide, dans cette salle, et ce siège vide est pour un journaliste: Christophe Gleizes", déclare Gianni Infantino, président de la FIFA qui, "espère vraiment que dans un grand acte d'humanité, il recevra la grâce présidentielle"#BFM2 pic.twitter.com/Ld5mUgHyn5 — BFM (@BFMTV) June 10, 2026

🚨🚨 SYMBOLIQUE ! La FIFA a accrédité Christophe Gleizes, journaliste français détenu en Algérie 🇩🇿, pour la Coupe du monde 🌍 ! 🇫🇷🤝



🗞️ AFP pic.twitter.com/8HkzWz8RuU — Actu Foot (@ActuFoot_) June 10, 2026

Christophe Gleizes reste en prison sur la base d’accusations dont la fragilité est dénoncée de toutes parts. À ce stade, ce n’est plus une erreur : c’est un acharnement. Quand le doute ne protège plus la liberté mais justifie l’enfermement, la justice se discrédite elle-même. pic.twitter.com/xLSHL7t2r2 — Bruno Tranchant (@ogamashiyo) June 11, 2026

Un geste symbolique pour lui montrer son soutien : la Fifa donne une accréditation à Christophe Gleizes, journaliste toujours détenu en Algérie ➡️ https://t.co/qwv6OPztyQ pic.twitter.com/pg2ARkpTnX — Le Parisien (@le_Parisien) June 10, 2026

Alors qu'il est détenu en Algérie depuis un an, la Fifa accrédite le journaliste français Christophe Gleizes pour la #CoupeDuMonde2026...

Ça c'est geste fort, c'est top 👍🏾

Oui n'oublions pas Christophe Gleizes 🙏🏾#FifaWorlCup2026https://t.co/jTV0IRLraJ — Verlaine (@__Verlaine__) June 11, 2026