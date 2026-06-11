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Revue du web. Décès: la toile rend hommage à l’artiste peintre Saâd Hassani

L'artiste peintre Saâd Hassani (1948-2026).

L'artiste peintre Saâd Hassani (1948-2026).

Revue du webDécès: la toile rend hommage à l’artiste peintre Saâd Hassani; Lions de l’Atlas: Nayef Aguerd et Abde Ezzalzouli annoncés forfaits par la presse pour la Coupe du monde; La FIFA a gardé un siège vide symbolique pour le journaliste sportif Christophe Gleizes emprisonné par le régime d’Alger... Round-up.

Par La Rédaction
Le 11/06/2026 à 18h12

Décès: la toile rend hommage à l’artiste peintre Saâd Hassani.

Lions de l’Atlas: Nayef Aguerd et Abde Ezzalzouli annoncés forfaits par la presse pour la Coupe du monde.

La FIFA a gardé un siège vide symbolique pour le journaliste sportif Christophe Gleizes emprisonné par le régime d’Alger.

Par La Rédaction
Le 11/06/2026 à 18h12
#Disparition#Saâd Hassani#artiste peintre#Lions de l'Atlas#Nayef Aguerd#Abde Ezzalzouli#Coupe du monde#Fifa#Christophe Gleizes #Régime algérien

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