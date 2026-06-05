Revue du web. Football: le sénégalais Paul Valère Bassène risque gros après son geste déplacé au complexe Mohammed V

Football: le sénégalais Paul Valère Bassène risque gros après son geste déplacé au complexe Mohammed V.
Paul Bassène, player of Renaissance Sportive de Berkane, has released an apology message to the fans of Raja Club Athletic following his inappropriate celebration after scoring yesterday😳‼️— Vuvuzela.foot (@vvzfoot) June 4, 2026
He expressed regret over his gesture and addressed the incident publicly. pic.twitter.com/m8W69AS03T
Paul Bassene scored for RS Berkane but was immediately shown a red card after his celebration.— Micky Jnr (@MickyJnr__) June 3, 2026
The referee punished him for an inappropriate gesture towards the Raja fans right after the goal.
𝐓𝐡𝐨𝐮𝐠𝐡𝐭𝐬? #AfricanFootball#BotolaPro pic.twitter.com/vxRaPp3xME
La Ligue nationale de football professionnel a annoncé avoir déposé une plainte auprès de la commission centrale de discipline à l’encontre de Paul Bassène, à la suite de son comportement lors du match opposant son équipe à Raja Club Athletic, comptant pour la 22e journée de la… pic.twitter.com/fondZWXOnV— SNRTNewsfr (@SNRTNewsfr) June 4, 2026
Le youtubeur «Bnsns», de son vrai nom Ayoub, visé par une enquête judiciaire après la diffusion d’une vidéo choquante.
France: la découverte du corps de Lyhanna, 11 ans, bouleverse le pays.
🚨🇫🇷 FLASH | La disparition de Lyhanna continue d’inquiéter après la révélation du profil du suspect. Jérôme Barella, 41 ans et père de 2 enfants, nie toujours son implication dans la disparition de la petite. L’homme, visé par une plainte antécédente pour viols, affirme avoir… https://t.co/wwaUm7ypBe pic.twitter.com/hD8vboxow3— Cerfia (@CerfiaFR) June 3, 2026
⚪ Lyhanna - Maëlys 🩷🩷— - Le Direct Info 🔴 (@LeDirectInfo) June 4, 2026
Il y a des faits divers associés à des prénoms d'enfants qui bouleversent un pays entier, parce qu’ils touchent à ce qu’il y a de plus précieux : l’enfance, l’amour d’une famille, et l’injustice de l’absence.
Aujourd’hui, le prénom de Lyhanna, 11 ans,… pic.twitter.com/r6kmPbh0ag
La mort tragique de Lyhanna est insupportable.— Gabriel Attal (@GabrielAttal) June 5, 2026
C'est toute la chaîne, toute la protection des enfants et la place que nous accordons à leur parole qui est remise en question.
Mes pensées vont à la famille de Lyhanna et à tous les parents de France en colère, rongés par…
Disparition de Lyhanna : le suspect Jérôme Barella avait déjà violé Rosa, une petite fille de 12 ans, amie de ses filles, mais 9 mois après la plainte des parents il n’a jamais été convoqué par la police !!! pic.twitter.com/F6lrXDQZGC— Gabriel BOYER (@BoyerGabriel042) June 3, 2026
"Un homme assoiffé par le physique des fillettes" : la fouille du téléphone de Jérôme Barella, principal suspect dans la disparition de Lyhanna, a révélé bien des choseshttps://t.co/WCMHwQ5hTx pic.twitter.com/hG2D7jZAux— GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) June 4, 2026
Football: Florentino Pérez multiplie les annonces sur le mercato avant une probable réélection à la tête du Real Madrid.
🗣️ “We believe your €150m superstar is not a forward, because you already have Mbappé, Vinicius…”, ask Horizonte.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2026
Florentino Pérez: “Well, in Madrid, YOU ALWAYS NEED MORE”. 👀 pic.twitter.com/GBZjYV3x7f
🚨💣 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Florentino Perez annonce OFFICIELLEMENT qu'il fera UNE OFFRE de 150 MILLIONS € mardi." ✅💰— RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) June 4, 2026
Pérez a confirmé que :
- Il n'est PAS de Premier League
- Club de Champions League
- c'est un GALACTIQUE
- MILIEU ou ATTAQUANT
- PAS Olise
🤔👀 pic.twitter.com/7o5r8MOSqF
Presque tout porte à croire que Florentino Pérez transmettra une 𝗚𝗥𝗢𝗦𝗦𝗘 𝗢𝗙𝗙𝗥𝗘 au PSG pour l’un de ses meilleurs joueurs. 🤑⚪️— Foot Mercato (@footmercato) June 5, 2026
Pensez-vous qu’il est possible de voir l’un de ces quatre joueurs quitter le club cet été ? 🤔 pic.twitter.com/qY7CfTz2lR
🚨 Le club de Benfica communique officiellement que Florentino Perez s’engage à payer la clause libératoire de Mourinho qui s’élève à 15M€ s’il remporte les élections présidentielles du 7 juin. pic.twitter.com/2xoqYy7kIY— Les Merengues (@Les_Merengues) June 4, 2026
Le Patriarche, Florentino Perez, a été moqué, taillé et ridiculisé, ce 12 Mai 2026, mais encore une fois, il avait un coup d’avance, et c’est bien pour ça qu’il est le meilleur président de l’histoire du football.— 𝐏𝐞𝐝𝐫𝐢𝐧𝐡𝐨 (@P_FC28) June 4, 2026
3 semaines après, il a mis en lumière la supercherie de la table…