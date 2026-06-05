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Revue du web. Football: le sénégalais Paul Valère Bassène risque gros après son geste déplacé au complexe Mohammed V

Paul Valère Bassène, footballeur sénégalais évoluant au club marocain Renaissance sportive de Berkane.

Revue du webFootball: le sénégalais Paul Valère Bassène risque gros après son geste déplacé au complexe Mohammed V. Les détails; Le youtubeur «Bnsns» visé par une enquête judiciaire après la diffusion d’une vidéo choquante; France: la découverte du corps de Lyhanna, 11 ans, bouleverse le pays; Football: Florentino Pérez multiplie les annonces sur le mercato avant une probable réélection à la tête du Real Madrid... Round-up.

Par La Rédaction
Le 05/06/2026 à 17h50

Football: le sénégalais Paul Valère Bassène risque gros après son geste déplacé au complexe Mohammed V.

Le youtubeur «Bnsns», de son vrai nom Ayoub, visé par une enquête judiciaire après la diffusion d’une vidéo choquante.

France: la découverte du corps de Lyhanna, 11 ans, bouleverse le pays.

Football: Florentino Pérez multiplie les annonces sur le mercato avant une probable réélection à la tête du Real Madrid.

Par La Rédaction
Le 05/06/2026 à 17h50
#Football#Paul Bassène#sanctions#geste déplacé#obscénité#youtubeur#Justice#enquête judiciaire#décès#choc#Florentino Perez#Real Madrid

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