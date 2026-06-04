Revue du web. Mondial 2026: la délégation marocaine s’envole pour New York

⚫️ Marjane Satrapi, autrice de "Persepolis", est «morte de tristesse» à l'âge de 56 ans un an après son mari. 🕊



📚 Persepolis, sa BD autobiographique en noir et blanc, racontait son enfance en Iran lors de la révolution islamique, et son exil en Europe.



🕌 La Gauche avait… pic.twitter.com/Mw7FjweYLS