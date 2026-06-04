Revue du web. Mondial 2026: la délégation marocaine s’envole pour New York

Mondial 2026: la délégation marocaine s’envole pour New York. Best of
وصول منتخبنا الوطني إلى الولايات المتحدة الأمريكية 🦁— Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 4, 2026
Our National Team arrives in the United States 🇺🇸#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/RqgGNJ3Qqr
Brahim Diaz and the Moroccan team on their way to the World Cup. 🇲🇦 pic.twitter.com/T8nIekWujo— Madrid Universal (@MadridUniversal) June 4, 2026
🚨L’équipe nationale est arrivée à New Jersey 🇺🇸 pic.twitter.com/tJSbB6lMnt— KoraMaroc (@AtKoraMaroc) June 4, 2026
La photo officielle de l’équipe nationale marocaine sur le tarmac de l’aéroport 🤩🇲🇦 pic.twitter.com/nqGW5jUFXt— Vibes Foot (@VibesFoot) June 3, 2026
LA DÉLÉGATION MAROCAINE EST ARRIVÉE AU ÉTATS-UNIS ! 🇲🇦🛬 pic.twitter.com/7JfoPhMbPg— Actu Foot Maroc (@ActuFootMaroc) June 4, 2026
Sefrou: l’accès aux cascades au cœur de la colère des habitants
L’autrice iranienne Marjane Satrapi, créatrice de Persepolis, est décédée à 56 ans
💭 🎬 L'artiste franco-iranienne Marjane Satrapi, qui s'est fait mondialement connaître avec la bande dessinée et le film "Persepolis", est décédée à l'âge de 56 ans, a annoncé son entourage jeudi à l'AFP. pic.twitter.com/1rDzzMZ14Y— Agence France-Presse (@afpfr) June 4, 2026
We are deeply saddened by the passing of Marjane Satrapi, the acclaimed Franco-Iranian artist, filmmaker, and author of the internationally celebrated graphic novel Persepolis who died at the age of 56.— Narges Mohammadi | نرگس محمدی (@nargesfnd) June 4, 2026
Marjane Satrapi was a fearless voice for feminism, human rights, and… pic.twitter.com/qKPcQv3uIM
L’artiste franco-iranienne Marjane Satrapi, qui s’est fait mondialement connaître avec la bande dessinée et le film Persepolis, est décédée à l’âge de 56 ans, a appris l’AFP jeudi auprès de son entourage.— Konbini (@KonbiniFr) June 4, 2026
"Marjane Satrapi morte de tristesse un peu plus d’un an après le décès de… pic.twitter.com/PEI47PFuXy
⚫️ Marjane Satrapi, autrice de "Persepolis", est «morte de tristesse» à l'âge de 56 ans un an après son mari. 🕊— SIRÈNES (@SirenesFR) June 4, 2026
📚 Persepolis, sa BD autobiographique en noir et blanc, racontait son enfance en Iran lors de la révolution islamique, et son exil en Europe.
🕌 La Gauche avait… pic.twitter.com/Mw7FjweYLS
L'autrice-cinéaste Marjane Satrapi nous a quittés.— CANAL+ (@canalplus) June 4, 2026
C'est son roman graphique autobiographique "Persepolis" sorti en 2000 qui l'a fait connaître au grand public, et qu'elle a adapté au cinéma en 2007. Ce film lui a offert deux César, meilleur premier film et meilleure adaptation,… pic.twitter.com/w7k4mEBRRq