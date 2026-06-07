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Revue du web. M’diq: sur Facebook, l’arrestation filmée d’un membre d’une cellule de Daech fait grand bruit

Le siège du Bureau central d'investigation judiciaire (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à Salé.

Revue du webM’diq: sur Facebook, l’arrestation filmée d’un membre d’une cellule de Daech fait grand bruit. L’individu comptait passer à l’acte en solo; Un influenceur journaliste accusé d’avoir tenté de tricher au bac; France: décès d’une grande amie du Maroc, Bernadette Chirac, veuve de Jacques Chirac; Football: des joueurs de l’équipe de France en colère contre l’exploitation de leur image dans une campagne de promotion pour les jeux en ligne. Round-up.

Par La Rédaction
Le 07/06/2026 à 18h14

M’diq: sur Facebook, l’arrestation filmée d’un membre d’une cellule de Daech fait grand bruit. L’individu comptait passer à l’acte en solo.

Un influenceur journaliste accusé d’avoir tenté de tricher au bac.

France: décès d’une grande amie du Maroc, Bernadette Chirac, veuve de Jacques Chirac.

Football: des joueurs de l’équipe de France en colère contre l’exploitation de leur image dans une campagne de promotion pour les jeux en ligne.

Par La Rédaction
Le 07/06/2026 à 18h14
#Terrorisme#M'diq#Daech#BCIJ#Baccalauréat#journaliste#Tricherie#France#deuil#Football#paris sportifs

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