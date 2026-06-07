Revue du web. M’diq: sur Facebook, l’arrestation filmée d’un membre d’une cellule de Daech fait grand bruit

Bernadette Chirac, décédée samedi à l’âge de 93 ans, «m’a beaucoup aidée», a témoigné Brigitte Macron qui a fait part de son «immense respect» pour celle à qui elle a succédé en 2019 à la tête de la la Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.… pic.twitter.com/kkaGoisQsF