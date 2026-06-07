Revue du web. M’diq: sur Facebook, l’arrestation filmée d’un membre d’une cellule de Daech fait grand bruit

M’diq: sur Facebook, l’arrestation filmée d’un membre d’une cellule de Daech fait grand bruit. L’individu comptait passer à l’acte en solo.
Un influenceur journaliste accusé d’avoir tenté de tricher au bac.
France: décès d’une grande amie du Maroc, Bernadette Chirac, veuve de Jacques Chirac.
🇲🇦🤝🇫🇷 | MAROC - FRANCE— Abdelali HAIDA (@HAIDAAbdelali) June 6, 2026
Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à Mme Claude Chirac suite au décès de sa mère Mme Bernadette Chirac
🔴 🟢 Rabat - Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à Madame Claude Chirac, ... pic.twitter.com/7Dvz8VcwND
Bernadette Chirac, décédée samedi à l’âge de 93 ans, «m’a beaucoup aidée», a témoigné Brigitte Macron qui a fait part de son «immense respect» pour celle à qui elle a succédé en 2019 à la tête de la la Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.… pic.twitter.com/kkaGoisQsF— Le Figaro (@Le_Figaro) June 6, 2026
Triste d'apprendre ce matin la disparition de Madame #Bernadette #Chirac. Une femme de caractère qui comme son mari aimait sincèrement les français. 🇨🇵 https://t.co/Yt2WiyeAV1— Gaïa 🇫🇷 (@SkyGaia) June 6, 2026
🇫🇷⭐️ Bernadette Chirac restera sans conteste la Première dame la plus emblématique de la Ve République.— Clément Garin (@clem_garin) June 6, 2026
Si elle n'a pas de rôle officiel, la notion de Première dame restera marquée par le rôle et l'influence qu'a joués Bernadette Chirac auprès de son époux Jacques Chirac
Un… https://t.co/27PVUmvesa pic.twitter.com/8MgHmyBBD9
Didier Deschamps adresse ses pensées à la famille de Bernadette Chirac, qui s'est éteinte à l'âge de 93 ans. Surnommée « Mme Pièces Jaunes », l’ex-Première dame l’avait choisi comme parrain de cette opération, destinée à l'amélioration des conditions d'hospitalisation des enfants… pic.twitter.com/OUMPlIxH0V— M6 Info (@m6info) June 6, 2026
Football: des joueurs de l’équipe de France en colère contre l’exploitation de leur image dans une campagne de promotion pour les jeux en ligne.
ENFINNNN 🤩🇫🇷— Betclic 🔞 (@Betclic) June 4, 2026
Les Bleus sont de retour... et les Feebets* aussi !! 50 x 20€ pour vibrer devant le match 🔥
Pour participer : RT + écris ton pseudo + le pari que t'aimerais poser 🤝 pic.twitter.com/q5ImosTNE9
🚨🚨 CE NOUVEL ÉPISODE TEND ENCORE LES RELATIONS ENTRE LE GROUPE ET LA FFF, après l’épisode des primes. 🥶🥶— BeFootball (@_BeFootball) June 6, 2026
𝗧𝗼𝘂𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗶𝗲𝗿𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝗻𝗲́𝘀 𝘀𝗲 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲́𝘀 𝗱𝗲𝗿𝗿𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝘀𝘂𝗿 𝗰𝗲… https://t.co/fml1CbZE8N pic.twitter.com/L8ZJ1XPPZo
🚨🚨 CLASH ENTRE LES BLEUS ET LA FFF SUR LES PARIS SPORTIFS ! ⚡️🇫🇷— Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 6, 2026
Furieux contre la FFF, Kylian Mbappé et Rayan Cherki contestent leur apparition dans une pub Betclic (avec Désiré Doué, Michael Olise et Ousmane Dembélé).
Les joueurs refusent de promouvoir les paris sportifs et… pic.twitter.com/dMXlYV5zor
🇫🇷 Mbappé et les Bleus visés par une publicité ! Le groupe est totalement furieux contre Betclic à quelques semaines du Mondial !— Onze Mondial (@OnzeMondial) June 6, 2026
📰 Retrouvez l'article complet juste en dessous 👇 pic.twitter.com/hwKsmzCI6U
🚨🚨 𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 𝗘𝗧 𝗥𝗔𝗬𝗔𝗡 𝗖𝗛𝗘𝗥𝗞𝗜 𝗠𝗘́𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗡𝗧𝗦 𝗗𝗘 𝗟'𝗨𝗧𝗜𝗟𝗜𝗦𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗜𝗠𝗔𝗚𝗘 𝗣𝗔𝗥 𝗕𝗘𝗧𝗖𝗟𝗜𝗖 ! 🇫🇷😡— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 6, 2026
L'entreprise de paris en ligne a publié une publicité incluant cinq joueurs de l'équipe de France : Rayan… pic.twitter.com/SRXMNnolV1