Economie

Mobilité verte: la Banque africaine de développement investit dans la première gigafactory du Maroc

Le siège de la Banque africaine de développement à Abidjan

Le siège de la Banque africaine de développement, à Abidjan. AFP or licensors

Revue de presseAvec un prêt direct de 100 millions d’euros et la mobilisation de financements complémentaires, le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) soutient l’implantation de la première usine intégrée de batteries électriques de la région Afrique et Moyen-Orient à Rabat-Salé-Kénitra, consolidant le rôle du Royaume comme pôle mondial des technologies propres. Cet article est une revue de presse tirée de Finances News Hebdo.

Par La Rédaction
Le 26/07/2026 à 18h32

Un virage industriel majeur s’amorce au cœur du Royaume du Maroc, marquant une étape décisive pour l’avenir de la transition énergétique sur le continent africain. Dans le cadre d’un soutien financier substantiel, le Conseil d’administration du Groupe de la BAD a acté l’octroi d’un prêt de 100 millions d’euros à la société Gotion Power Morocco. Ce financement est destiné à soutenir la création d’une gigafactory entièrement intégrée de batteries à base de phosphate-fer-lithium, implantée au sein de la zone franche de Rabat-Salé-Kénitra. L’initiative prévoit de couvrir l’ensemble du processus de production, depuis l’élaboration des matériaux de cathode jusqu’à l’assemblage final des cellules, proposant ainsi une maîtrise complète de la chaîne de valeur, écrit le magazine Finances News Hebdo.

Afin de maximiser ce projet d’envergure, l’institution financière entend mobiliser une enveloppe additionnelle pouvant atteindre 141 millions d’euros auprès de ses partenaires financiers. En agissant en qualité d’arrangeur principal mandaté dans le cadre de la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement, la BAD confirme son rôle central dans la structuration des investissements stratégiques sur le continent. L’initiative est portée par le géant chinois Gotion High-Tech Co. Ltd., leader mondial de la fabrication de batteries coté à la Bourse de Shenzhen et basé à Hefei. Ce complexe industriel de pointe s’impose comme la toute première usine intégrée de cette dimension dédiée à la fabrication de batteries dans l’ensemble de la région Afrique et Moyen-Orient. Pour sa première phase d’exploitation, le site industriel affichera une capacité de production initiale de 10 gigawattheures dédiée aux cellules et aux packs de batteries pour véhicules électriques, avec pour perspective une montée en charge progressive pour atteindre, à terme, le seuil remarquable de 100 gigawattheures, lit-on dans Finances News Hebdo.

Comme le soulignent les dirigeants de la banque multilatérale, le stockage par batteries représente le maillon indispensable qui manquait à l’Afrique pour déployer massivement les énergies renouvelables. Alimentée principalement par des sources vertes, une telle infrastructure apporte la fiabilité nécessaire aux réseaux électriques dépendant du solaire et de l’éolien, tout en structurant un modèle énergétique décarboné et créateur de valeur. Au-delà de la prouesse technologique, la concrétisation de ce projet scelle une avancée majeure pour le secteur industriel marocain. L’implantation devrait générer plus de 600 emplois directs dès la phase de lancement et hisser le taux d’intégration locale à un niveau ambitieux de 70%, favorisant la montée en compétences et la valorisation locale des ressources minérales critiques indispensables aux technologies propres.

Ce pôle d’excellence conforte l’ambition du Maroc de s’affirmer comme une plateforme de référence internationale pour les mobilités douces et les technologies vertes. Il s’inscrit pleinement dans la vision stratégique de la BAD, matérialisée par ses orientations fondamentales en faveur d’infrastructures résilientes, de la transformation industrielle continentale et de l’intégration économique régionale, et dessinant ainsi les contours d’une Afrique tournée vers l’économie verte du futur, conclut Finances News Hebdo.

Par La Rédaction
Le 26/07/2026 à 18h32
#Banque africaine de développement#Mobilité verte#gigafactory

LEs contenus liés

Economie

Maroc-BAD: six décennies de partenariats propulsés par un nouveau prêt de 205 millions d’euros

Economie

BAD. Le financement basé sur les résultats change d’échelle: le Maroc champion, le Cameroun et le Bénin outsiders

Economie

47,1% du PIB en Bourse: le Maroc parmi les marchés les plus solide d’Afrique, selon la BAD

Economie

BAD: la croissance ralentirait à 4,2% en 2026 au Maroc sur fond de tensions au Moyen-Orient

Articles les plus lus

1
La voie express Tiznit-Dakhla baptisée «Donald Trump Highway», le président américain remercie le roi Mohammed VI
2
Archives militaires de Vincennes. Ep 3. Les télégrammes de Lyautey en 1916 sur le Sahara occidental
3
La plage, une étrangère apprivoisée
4
Laâyoune: le futur plus long pont du Maroc dépasse les 50% d’avancement, une prouesse à 1,4 milliard de dirhams
5
Pourquoi Air Algérie ne peut pas remplacer Royal Air Maroc sur l’axe nigérian
6
«Amane» et «Madar»: la nouvelle génération de patrouilles intelligentes de la DGSN déployée à Casablanca
7
De 3,9% à 41,3%: en chiffres, voici comment le barrage Al Massira a décuplé son stock en un an
8
Pourquoi Air Algérie? Ce détail qui intrigue dans l’offensive du régulateur nigérian contre Royal Air Maroc
Revues de presse

Voir plus