Mobilité verte: la Banque africaine de développement investit dans la première gigafactory du Maroc

Un virage industriel majeur s’amorce au cœur du Royaume du Maroc, marquant une étape décisive pour l’avenir de la transition énergétique sur le continent africain. Dans le cadre d’un soutien financier substantiel, le Conseil d’administration du Groupe de la BAD a acté l’octroi d’un prêt de 100 millions d’euros à la société Gotion Power Morocco. Ce financement est destiné à soutenir la création d’une gigafactory entièrement intégrée de batteries à base de phosphate-fer-lithium, implantée au sein de la zone franche de Rabat-Salé-Kénitra. L’initiative prévoit de couvrir l’ensemble du processus de production, depuis l’élaboration des matériaux de cathode jusqu’à l’assemblage final des cellules, proposant ainsi une maîtrise complète de la chaîne de valeur, écrit le magazine Finances News Hebdo.

Afin de maximiser ce projet d’envergure, l’institution financière entend mobiliser une enveloppe additionnelle pouvant atteindre 141 millions d’euros auprès de ses partenaires financiers. En agissant en qualité d’arrangeur principal mandaté dans le cadre de la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement, la BAD confirme son rôle central dans la structuration des investissements stratégiques sur le continent. L’initiative est portée par le géant chinois Gotion High-Tech Co. Ltd., leader mondial de la fabrication de batteries coté à la Bourse de Shenzhen et basé à Hefei. Ce complexe industriel de pointe s’impose comme la toute première usine intégrée de cette dimension dédiée à la fabrication de batteries dans l’ensemble de la région Afrique et Moyen-Orient. Pour sa première phase d’exploitation, le site industriel affichera une capacité de production initiale de 10 gigawattheures dédiée aux cellules et aux packs de batteries pour véhicules électriques, avec pour perspective une montée en charge progressive pour atteindre, à terme, le seuil remarquable de 100 gigawattheures, lit-on dans Finances News Hebdo.

Comme le soulignent les dirigeants de la banque multilatérale, le stockage par batteries représente le maillon indispensable qui manquait à l’Afrique pour déployer massivement les énergies renouvelables. Alimentée principalement par des sources vertes, une telle infrastructure apporte la fiabilité nécessaire aux réseaux électriques dépendant du solaire et de l’éolien, tout en structurant un modèle énergétique décarboné et créateur de valeur. Au-delà de la prouesse technologique, la concrétisation de ce projet scelle une avancée majeure pour le secteur industriel marocain. L’implantation devrait générer plus de 600 emplois directs dès la phase de lancement et hisser le taux d’intégration locale à un niveau ambitieux de 70%, favorisant la montée en compétences et la valorisation locale des ressources minérales critiques indispensables aux technologies propres.

Ce pôle d’excellence conforte l’ambition du Maroc de s’affirmer comme une plateforme de référence internationale pour les mobilités douces et les technologies vertes. Il s’inscrit pleinement dans la vision stratégique de la BAD, matérialisée par ses orientations fondamentales en faveur d’infrastructures résilientes, de la transformation industrielle continentale et de l’intégration économique régionale, et dessinant ainsi les contours d’une Afrique tournée vers l’économie verte du futur, conclut Finances News Hebdo.