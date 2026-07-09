Maroc-BAD: six décennies de partenariats propulsés par un nouveau prêt de 205 millions d’euros

Le Conseil d’administration de la BAD vient de donner son autorisation à un nouveau financement de 205 millions d’euros en faveur du Maroc. Une enveloppe budgétaire substantielle, spécifiquement allouée au Projet d’appui au développement des infrastructures ferroviaires (PADIF), un programme d’envergure qui prévoit notamment le renforcement du corridor Kénitra-Marrakech, l’extension de la ligne à grande vitesse et la modernisation des infrastructures existantes. Cette décision confirme la place centrale qu’occupent désormais les transports dans le partenariat historique entre le Royaume et l’institution panafricaine, indique le magazine Finances News Hebdo.

Ce nouvel engagement s’inscrit dans la continuité d’une relation solide. Pendant près de soixante ans, la BAD a accompagné le Maroc dans la réalisation de nombreux projets structurants. Si ses tout premiers financements ont d’abord ciblé des secteurs essentiels au développement humain et économique comme l’eau, l’agriculture, l’éducation, la santé ou encore l’énergie, les infrastructures de transport se sont progressivement imposées comme l’un des principaux axes de cette coopération bilatérale.

Au fil des ans, le Royaume a fait du développement de ses réseaux routiers, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires un véritable levier de croissance économique et d’intégration régionale. Selon les analyses de la BAD, cette stratégie à long terme a permis de renforcer la mobilité des personnes, d’améliorer de manière significative la circulation des marchandises et d’accroître la compétitivité globale du pays sur la scène internationale, écrit Finances News Hebdo.

Dans cette feuille de route, le développement du réseau routier a été une première étape importante. En réduisant les distances entre les territoires, il a facilité les échanges économiques quotidiens et favorisé une meilleure connexion entre les différentes régions du Royaume. Cette dynamique de désenclavement s’est ensuite accélérée avec la construction d’autoroutes, dont l’axe Marrakech-Agadir, devenu aujourd’hui l’une des principales artères économiques du pays. À l’est, l’axe Guercif-Nador s’inscrit exactement dans la même logique contractuelle. Il est destiné à relier le futur complexe portuaire de Nador West Med aux grands corridors de transport nationaux, un projet stratégique qui doit contribuer à renforcer le positionnement du Maroc sur les grandes routes du commerce mondial.

Parallèlement, le partenariat entre le Maroc et la BAD s’est traduit par un soutien constant aux infrastructures portuaires et ferroviaires pour bâtir une chaîne logistique de plus en plus intégrée. Avec le fleuron Tanger Med, le Royaume s’est doté d’une plateforme logistique mondiale directement connectée au réseau ferré, ce qui permet d’accélérer l’acheminement des marchandises vers les zones industrielles et les principaux centres de consommation.

Le ferroviaire occupe d’ailleurs une place croissante dans cette stratégie globale. Le développement des lignes reliant les grands pôles urbains ainsi que l’avènement du train à grande vitesse ont profondément modifié les temps de déplacement et consolidé les liens entre les territoires. Cet accompagnement de la BAD s’est également étendu au transport aérien, secteur clé pour l’ouverture du pays. Les investissements réalisés dans les infrastructures aéroportuaires de Marrakech, Agadir, Fès et Rabat ont permis d’absorber la hausse continue du trafic, tout en soutenant activement l’activité touristique et le rayonnement international du Royaume, lit-on dans Finances News Hebdo.

Au-delà des chantiers physiques, la Banque considère que l’ensemble de ces projets participe à une transformation plus profonde et structurelle de l’économie marocaine. L’amélioration de la connectivité globale ne fait pas que faciliter les flux de transport, elle renforce l’attractivité des territoires et accompagne l’émergence de nouveaux pôles industriels et logistiques compétitifs, une vision d’avenir que ce nouveau prêt de 205 millions d’euros vient une nouvelle fois consolider.