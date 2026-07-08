Société

Rabat: la rue Zahla rouvre à la circulation après plusieurs années de travaux

La rue Zahla rouvre à la circulation après plusieurs années de travaux.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 08/07/2026 à 09h57

VidéoFermée depuis plusieurs années en raison des travaux de réaménagement de la gare de Rabat-Ville, la rue parallèle à la station centrale s’apprête à rouvrir à la circulation, a-t-on constaté sur place.

Surnommée «Zahla» en référence à la grande ville libanaise, cette artère est connue pour abriter un hôtel ainsi que les bureaux régionaux d’un quotidien national.

Elle prend naissance non loin du Parlement et de l’entrée principale de la gare, côté sud, avant de longer les remparts du boulevard Ibn Toumert jusqu’à la célèbre place Bab el Had.

Sa réouverture au trafic, attendue avec impatience par les riverains et les usagers, marque la fin d’une longue parenthèse imposée par un chantier qui aura profondément reconfiguré ce quartier central de la capitale.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 08/07/2026 à 09h57
#Infrastructures#Rabat#Urbanisme

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