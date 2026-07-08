Rabat: la rue Zahla rouvre à la circulation après plusieurs années de travaux

La rue Zahla rouvre à la circulation après plusieurs années de travaux.

Surnommée «Zahla» en référence à la grande ville libanaise, cette artère est connue pour abriter un hôtel ainsi que les bureaux régionaux d’un quotidien national.

Elle prend naissance non loin du Parlement et de l’entrée principale de la gare, côté sud, avant de longer les remparts du boulevard Ibn Toumert jusqu’à la célèbre place Bab el Had.

Sa réouverture au trafic, attendue avec impatience par les riverains et les usagers, marque la fin d’une longue parenthèse imposée par un chantier qui aura profondément reconfiguré ce quartier central de la capitale.