Démantèlement d’un réseau terroriste: le Maroc unanimement salué

Lors de l'intervention des éléments de la Force spéciale de la DGST à Agadir, Taroudant, Casablanca, El Hajeb, Tétouan, Fquih Ben Salah et Safi.

Toute atteinte à la sécurité intérieure du Maroc est considérée comme une atteinte à la sécurité de l’ensemble du monde arabe. C’est, en substance, le message contenu dans les nombreuses déclarations de soutien adressées au Royaume, qui a de nouveau démantelé, lundi dernier, une cellule terroriste avant son passage à l’acte.

Dans son édition du mercredi 8 juillet, le quotidien arabophone Assabah rapporte qu’outre le soutien total du Parlement arabe, plusieurs pays, dont l’Arabie saoudite, le Bahreïn, le sultanat d’Oman et le Qatar, ont salué la vigilance sans faille des services de sécurité marocains. Les pays arabes ont également saisi cette occasion pour appeler à un renforcement de la coordination entre leurs institutions sécuritaires afin de lutter plus efficacement contre la menace terroriste.

Ainsi, le président du Parlement arabe a salué l’approche sécuritaire adoptée par le Maroc pour déjouer les projets terroristes, une approche fondée sur l’efficacité et la très grande capacité d’anticipation des services de sécurité marocains. Ces derniers ont, en effet, réussi, à plusieurs reprises au cours des dernières années, à détecter à temps de nombreux projets terroristes. Des vies humaines ont ainsi été sauvées, des biens préservés de la destruction et la stabilité du pays maintenue.

Pour sa part, le ministère saoudien des Affaires étrangères a fermement condamné les projets terroristes visant à porter atteinte à l’ordre public ainsi qu’à la sécurité des citoyens marocains et de leurs biens. Riyad a également mis en avant le haut degré de professionnalisme des services de sécurité marocains, saluant leur réactivité et le rôle essentiel qu’ils jouent dans la préservation de la stabilité du pays et de sa dynamique de développement.

Le sultanat d’Oman et l’État du Qatar ont exprimé leur solidarité avec le Maroc à travers deux communiqués officiels, dans lesquels ils réaffirment leur soutien à toutes les mesures prises par Rabat afin d’assurer la sécurité et la stabilité du Royaume.

Le Bahreïn a, pour sa part, fermement condamné les projets terroristes visant le Maroc, tout en saluant les hautes compétences et le professionnalisme des services de sécurité marocains.

Pour de nombreux observateurs, ces multiples messages de soutien traduisent une reconnaissance de l’expérience marocaine en matière de lutte contre le terrorisme, une expertise à laquelle le monde arabe accorde sa confiance, tant elle constitue un pilier de la sécurité régionale, voire au-delà.