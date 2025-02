Réseau terroriste démantelé au Maroc: découverte d’une base logistique près d’Errachidia et de grandes quantités d’armes à feu et de munitions

Les investigations et enquêtes menées par le Bureau central d’investigations judiciaires, relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire, dans le cadre de l’enquête en cours sur le démantèlement d’un réseau terroriste affiliée à l’organisation Daech dans la région du Sahel, ont permis de recueillir des informations de terrain, renforcées par des données techniques, concernant une zone montagneuse suspectée d’être utilisée comme base arrière pour le soutien logistique en armes et en munitions destinées aux membres de ce réseau, en vue de l’exécution de leurs projets terroristes, indique un communiqué du pôle DGSN-DGST.

L’expertise technique et la localisation par satellite, réalisées à l’aide des coordonnées et des données géographiques saisies dans le cadre de l’enquête, ont permis d’identifier la zone suspecte dans la province d’Errachidia, plus précisément sur la rive orientale de l’Oued Guir, au niveau de «Tel Mzil», dans la commune et circonscription de «Oued N’aam», située dans la région de Boudenib, à la frontière orientale du Royaume.

De nouvelles saisies ont été effectuées par le BCIJ à Boudnib après les opérations antiterroristes qu'il a menées mercredi 19 février.

Les inspections de terrain et les opérations de cartographie ont révélé que la zone suspecte se trouve au pied d’un relief rocheux difficile d’accès en raison de sentiers escarpés non aménagés. Cette situation a nécessité le déploiement de moyens logistiques adaptés afin de faciliter l’accès au site et de mener les fouilles nécessaires ainsi que les enquêtes préliminaires requises.

Conformément au protocole de sécurité et de sûreté applicable aux menaces terroristes, en particulier dans les endroits suspectés de contenir des armes et des matières explosives, le BCIJ a mobilisé des unités cynophiles spécialisées dans la détection d’explosifs, des dispositifs de détection de métaux, un appareil d’analyse et d’identification des substances suspectes, des robots de détection d’engins explosifs ainsi qu’un système de balayage par rayons X.

Les opérations de fouille et de ratissage, qui ont duré environ trois heures, ont permis de découvrir une cargaison d’armes et de munitions enfouie dans un endroit isolé au pied du relief rocheux. Les armes étaient emballées dans des sacs en plastique et des journaux imprimés au Mali, parmi lesquels figuraient des hebdomadaires datés du 27 janvier 2025.

Les armes saisies dans le cadre de cette opération comprennent deux fusils d’assaut Kalachnikov avec deux chargeurs, deux fusils de chasse, dix pistolets de différents calibres ainsi qu’une importante quantité de cartouches et de munitions de divers calibres.

Lire aussi : En images: les minutes de la neutralisation du complot terroriste, l’un des plus dangereux, orchestré par la branche de Daech au Sahel contre le Maroc

L’ensemble des armes et munitions saisies a été placé sous scellés et inventorié de manière détaillée, en vue de leur transmission au laboratoire national de la police scientifique pour être soumis aux expertises balistiques et techniques nécessaires, lit-on.

Les investigations menées jusqu’à cette phase de l’enquête indiquent que les armes et équipements saisis ont été fournis et expédiés par un haut responsable de Daech dans la région du Sahel, chargé des relations extérieures, via des réseaux et circuits de contrebande illégaux.

Après avoir sécurisé l’acheminement des armes et munitions et assuré leur dissimulation dans cette base arrière logistique, le dirigeant de Daech a transmis les coordonnées du lieu à l’équipe des «coordonnateurs» du réseau terroriste démantelé hier, mercredi, afin qu’ils s’y rendent pour les récupérer et les utiliser dans l’exécution de leurs projets terroristes.

Parallèlement à ces opérations de terrain, les enquêtes et investigations menées par le Bureau central d’investigations judiciaires se poursuivent sous la supervision du parquet compétent, afin de dévoiler toutes les ramifications de ce réseau terroriste et d’identifier ses liens avec la branche africaine de Daech dans la région du Sahel, conclut le communiqué.