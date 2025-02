Mise en échec d’un plan terroriste «extrêmement dangereux» au Maroc, plusieurs villes concernées

Le Bureau central d’investigations judiciaires, sur la base d’informations de renseignement précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, a réussi, ce mercredi matin, à déjouer un plan terroriste d’une extrême gravité visant le Maroc. Ce projet a été orchestré et incité directement par un haut responsable de l’organisation «Daech» opérant dans la région du Sahel africain.

Lors du démantèlement d'une cellule terroriste, mercredi 19 février, à Casablanca. (A.Gadrouz/Le360)

Selon un communiqué du pôle DGSN-DGST, cette opération sécuritaire a été menée simultanément dans plusieurs villes: Laâyoune, Casablanca, Fès, Taounate, Tanger, Azemmour, Guercif, Oulad Teïma et Tamesna, en périphérie de Rabat.

Elle a permis l’arrestation de 12 extrémistes âgés de 18 à 40 ans, ayant prêté allégeance à l’organisation terroriste «Daech» et impliqués dans la préparation et la coordination de projets terroristes de grande envergure.

Lors du démantèlement d'une cellule terroriste, mercredi 19 février, à Tanger. (S.Kadry/Le360)

L’intervention et l’assaut ont été supervisés par des unités spéciales relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire, qui ont appliqué un protocole de sécurité spécifique aux menaces terroristes graves. Des tireurs d’élite ont été déployés sur les différents sites d’intervention afin de neutraliser toute menace et toute forme de résistance violente éventuelle. Des équipes spécialisées ont également été mobilisées pour l’escalade, la détection d’explosifs et le balayage des lieux suspectés de contenir des matériaux explosifs grâce à des chiens policiers entraînés.

Parallèlement, des policiers et policières du Bureau central d’investigations judiciaires ont procédé à l’évacuation des habitants des appartements proches des zones d’intervention, afin d’assurer leur sécurité et prévenir tout risque éventuel.

Les forces spéciales ont également utilisé des grenades assourdissantes à titre préventif afin d’empêcher les membres de cette cellule terroriste de résister violemment ou de compromettre la sécurité des équipes d’intervention.

À l’issue de ces opérations, les services du Bureau central d’investigations judiciaires ont mené des perquisitions aux domiciles des membres de cette cellule terroriste. À Tamesna, les autorités ont découvert des engins explosifs en cours d’assemblage: quatre bouteilles de gaz modifiées, remplies de clous et de substances chimiques, reliées à des fils électriques et à des téléphones portables servant de détonateurs à distance.

Une autre charge suspecte a été retrouvée, sous forme d’une cocotte-minute remplie de clous et de composants chimiques utilisés dans la fabrication d’explosifs. De plus, les forces de l’ordre ont saisi un grand nombre d’armes blanches de différentes tailles, une somme d’argent en dollars américains, ainsi que plusieurs sacs contenant des substances chimiques suspectes.

Les perquisitions, toujours en cours, ont permis de mettre la main sur une lunette de vision à distance, deux répliques d’armes à feu, des supports numériques, des appareils électroniques, un masque de dissimulation, une fresque murale arborant le logo de «Daech», ainsi que des manuscrits détaillant certains sites et installations ciblés.

Les informations de renseignement, corroborées par les investigations sur le terrain, indiquent que les membres de cette cellule étaient en lien avec un haut responsable de «Daech» basé dans la région du Sahel. Ce dernier, chef du comité des «opérations extérieures», était chargé d’internationaliser les attaques terroristes hors de la zone sahélo-saharienne. Il aurait supervisé le financement et le soutien logistique de la cellule, tout en fournissant des contenus numériques expliquant les méthodes d’exécution des attentats.

Les enquêtes ont révélé que cette cellule terroriste fonctionnait selon une structure hiérarchique bien définie, sous la direction du même chef de «Daech». Les plans terroristes étaient exclusivement communiqués à une équipe de «coordinateurs», qui transmettaient les ordres aux autres membres, soit directement, soit par des canaux indirects. Un autre groupe, appelé «inscrits», était chargé de mener les attentats, tandis qu’un troisième pôle s’occupait du financement et recevait directement des fonds de «Daech» sans passer par les circuits bancaires classiques.

Les projets terroristes planifiés par la branche sahélienne de «Daech» pour cette cellule incluaient notamment l’enlèvement et l’assassinat de membres des forces de l’ordre, avec mutilation des corps, l’attaque d’installations économiques et sécuritaires sensibles, ainsi que de cibles étrangères au Maroc. En outre, ils prévoyaient des actes terroristes portant atteinte à l’environnement, notamment en déclenchant intentionnellement des incendies.