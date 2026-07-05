À Tamaris, les plages se réinventent avec Wi-Fi gratuit, piscine et nouveaux services

Les plages Tamaris 1, 2 et 3 à Dar Bouazza, dans la province de Nouaceur, ont fait peau neuve pour accueillir la saison estivale 2026. En effet, des équipements et des services gratuits y ont été déployés afin d’améliorer les conditions d’accueil des estivants et de renforcer l’attractivité touristique de cette partie du littoral.

Il s’agit notamment d’une grande piscine d’une capacité supérieure à 45 mètres cubes aménagée à l’entrée de la corniche de Tamaris 2 pour initier les enfants et les visiteurs aux bases de la natation. Des séances d’initiation à la plongée y seront également organisées grâce à des équipements spécialisés, sous la supervision d’entraîneurs nationaux agréés.

Parmi les nouveautés de cette saison figure aussi l’activation d’un réseau Wi-Fi gratuit accessible dès l’entrée sur les plages.

Zouheir Majour, directeur de la Société d’équipement des plages au Maroc, a indiqué, dans une déclaration pour Le360, que ces aménagements ont été réalisés conformément aux instructions du gouverneur de la province de Nouaceur, Jalal Benhayoun.

Il note que ce projet a bénéficié d’un financement direct d’Airports of Morocco, partenaire officiel de cette opération, permettant ainsi de doter les trois plages d’infrastructures répondant aux attentes des vacanciers. Le responsable a précisé que le plan d’action a accordé une place importante à l’amélioration des services gratuits et à la préservation de l’environnement.

Des équipements gratuits

Ainsi, relève-t-il, près de 500 parasols ont été installés gratuitement sur les plages Tamaris 1 et Tamaris 2 et 600 poubelles ont été réparties sur le littoral, dont 200 en bois respectueuses de l’environnement.

De même, ajoute-t-il, une machine de criblage mécanique assure quotidiennement, dès les premières heures de la matinée, le nettoyage et le tamisage du sable avec l’appui des équipes de propreté. De plus, des douches pour le rinçage des pieds ainsi que des sanitaires gratuits ont été aménagés aux principales entrées des plages.

Aménagement des plages Tamaris. (A.Gadrouz/Le360). le360

Sur le volet sécuritaire, neuf postes de surveillance ont été implantés entre Tamaris 1 et Tamaris 3, selon notre interlocuteur qui précise qu’ils sont mis à la disposition des éléments de la Protection civile afin d’assurer la sécurité des estivants.

Ces plages ont été également dotées, dans le même cadre, des centres administratifs multiservices regroupant les différents intervenants présents sur le terrain. Ces structures réunissent notamment des représentants de la Gendarmerie royale, de la Protection civile, du Croissant-Rouge ainsi que les autorités locales, afin de garantir une coordination permanente et d’assurer la sécurité sur l’ensemble du littoral.

Enfin, Zouheir Majour a annoncé l’organisation d’ateliers interactifs consacrés au recyclage à destination des plus jeunes. Les plages accueilleront également plus de treize championnats nationaux de sports nautiques dans le cadre du programme «Plages propres», associé au label Pavillon Bleu.