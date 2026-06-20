Canicule: la plage de Salé prise d’assaut par les estivants

Sous l’effet de la vague de chaleur qui touche plusieurs régions du Royaume, la plage de Salé a enregistré, ce samedi 20 juin, une affluence particulièrement importante. Dès la matinée, des milliers d’estivants ont convergé vers cette vaste étendue du littoral atlantique, située à l’embouchure du Bouregreg, face à Rabat, en quête de fraîcheur et d’un moment de détente au bord de l’eau.

Destination estivale incontournable pour de nombreux slaouis, en particulier les habitants des quartiers populaires et périphériques, cette plage s’impose comme l’un des espaces récréatifs les plus fréquentés de la région. Elle attire aussi bien les familles que les adeptes des sports de glisse, notamment les surfeurs.

Le site balnéaire s’articule autour de deux espaces distincts. La Grande Plage, vaste et facilement accessible depuis la médina de Salé, concentre l’essentiel des flux de visiteurs. Plus au nord, la Petite Plage, bordée de rochers, séduit par son cadre plus calme et la vue qu’elle offre sur la Kasbah des Oudayas et l’estuaire du Bouregreg.

Si le site demeure l’une des destinations estivales les plus fréquentées de la région, plusieurs usagers interrogés regrettent l’insuffisance des aménagements et des équipements d’accueil. Ils dénoncent également l’occupation croissante de portions du domaine public maritime par des activités de location de parasols et de chaises, pratiquées, selon eux, à des tarifs excessifs.