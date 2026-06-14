Société

Météo: voici à quoi s’attendre cette semaine

Une passante se protège du soleil à Marrakech (photo d'illustration).

Des averses orageuses accompagnées parfois de grêle frappent ce dimanche les reliefs de l’Atlas et l’Oriental, tandis que le mercure dépasse les 39°C dans les plaines intérieures et flirte avec les 46°C dans le Sud-Est.

Par La Rédaction
Le 14/06/2026 à 13h00

Ce dimanche, des nuages convectifs se développent sur l’Oriental et l’est du Moyen Atlas, avec des averses orageuses locales parfois accompagnées de grêle. L’instabilité touche également le Sud-Est et l’extrême sud du Royaume, selon la Direction générale de la météorologie (DGM).

Les températures maximales oscillent entre 39 et 46°C dans le Sud-Est, l’est du pays et le Sud, entre 34 et 39°C dans les plaines intérieures, le Saïss, le Gharb, le Souss et les plateaux des Phosphates, et entre 18 et 26°C sur les reliefs et près des côtes.

Lundi, les perturbations orageuses se maintiendront sur le Moyen Atlas et le sud de l’Oriental, avec une légère baisse des températures attendue dans le Sud, les plaines nord et centre, le Saïss et le Souss. Des vents relativement forts souffleront sur les provinces du Sud et le Sud-Est, avec des risques de soulèvement de poussière.

Lire aussi : Canicule: les erreurs à éviter pour supporter la chaleur

Mardi, l’instabilité persistera sur le Moyen Atlas et l’Oriental. Des brumes et des nuages bas continueront de se former en matinée et en soirée sur les plaines atlantiques et la façade méditerranéenne. Les vents resteront soutenus par endroits dans les provinces méridionales, la région orientale et les plaines centrales.

Pour la suite de la semaine, les conditions chaudes à très chaudes se maintiendront dans les provinces du Sud, le Sud-Est et les plaines intérieures. Des nuages cumuliformes persisteront au-dessus des reliefs atlasiques et des coups de vent récurrents sont prévus dans les provinces méridionales, la région orientale et la zone de Tanger.

C’est pourquoi la Direction générale de la météorologie recommande d’éviter l’exposition directe au soleil en milieu de journée dans les zones chaudes, de s’hydrater régulièrement, de redoubler de prudence lors des déplacements par temps de brume ou de poussière et de rester vigilant à proximité des oueds et des versants en cas d’orages.

Par La Rédaction
Le 14/06/2026 à 13h00
#Météo#DGM#Canicule#grêle#Orages

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