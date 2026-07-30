Les raisons du chaos migratoire à Fnideq-Sebta et pourquoi le statut des villes occupées devient une urgence

La tension accumulée sur le littoral de Fnideq a brusquement basculé dans le chaos. Après plusieurs journées marquées par une multiplication des tentatives d’infiltration, la crise a atteint son paroxysme mercredi 29 et ce jeudi 30 juillet 2026. Des milliers de jeunes candidats à l’émigration clandestine se sont jetés à la mer pour rallier Sebta à la nage. Sur le terrain, les forces de l’ordre, fortement sollicitées pour bloquer ces flux massifs, ont été directement ciblées. Face à des groupes extrêmement déterminés et violents, la pression est devenue quasi ingérable.

À l’origine de ce rassemblement soudain, un mot d’ordre relayé sur les réseaux sociaux et par bouche à oreille s’est propagé comme une traînée de poudre. En quelques heures, le message a convaincu des centaines de personnes de converger vers Fnideq, point de rassemblement le plus proche de Sebta, dont elle n’est séparée que par une simple clôture métallique et une jetée maritime.

D’après nos sources, les migrants massés sont à 60% des ressortissants algériens, en embuscade dans la région et guettant la moindre brèche pour traverser et à 35% des ressortissants marocains, principalement des jeunes attirés par les rumeurs d’impunité et de régularisation immédiate. Les autres 5% sont originaires d’Afrique subsaharienne.

L’origine de l’appel d’air

S’élancer à la nage depuis les plages de Fnideq vers Sebta constitue une entreprise extrêmement périlleuse. La zone est balayée par de puissants courants maritimes et de forts remous le long de la jetée. Le bilan provisoire est tragique: au moins neuf morts confirmés dont les corps ont été repêchés à Sebta, une vingtaine de disparus et plusieurs blessés graves.

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Derrière cette ruée soudaine se trouve une décision juridique précise qui a servi de détonateur. Le 8 juillet 2026, la section V de la chambre du contentieux administratif (Sala de lo Contencioso-Administrativo) du Tribunal suprême espagnol a rendu un arrêt qui a mis le feu aux poudres. Saisi par un ressortissant algérien refoulé après avoir rejoint Sebta à la nage, la haute juridiction a confirmé l’illégalité des devoluciones en caliente (refoulements à chaud, immédiats) pour les migrants arrivant par la mer.

En conséquence, tout migrant intercepté en mer ou arrivant à la nage doit désormais faire l’objet d’une procédure administrative individuelle d’identification, interdisant son expulsion immédiate sans examen préalable.

Médiatisée dès le 10 juillet, cette décision a été déformée et exploitée par les réseaux de passeurs. L’information a été perçue comme un signal: arriver par la mer garantissait de ne pas être refoulé sur-le-champ et offrait une porte d’accès aux avantages d’une vague de régularisation en cours en Espagne. L’illusion aura été de courte durée.

Rapatriements systématiques et poursuites judiciaires

Ce jeudi, les autorités marocaines et espagnoles ont immédiatement coordonné leur réponse au plus haut niveau pour rétablir l’ordre. Les personnes ayant pénétré illégalement à Sebta ne bénéficieront d’aucune régularisation. Les mesures arrêtées incluent le rapatriement systématique de l’ensemble des migrants arrivés lors de cet assaut. Des poursuites judiciaires sont également envisagées. Les individus interpellés seront placés en détention, déférés devant la justice et condamnés à des peines de prison pour franchissement illégal et violences contre les forces de l’ordre.

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Le ministère espagnol de l’Intérieur a dénoncé l’instrumentalisation d’une décision de justice par les réseaux de trafic d’êtres humains. Le ministre Fernando Grande-Marlaska, qui a annoncé un déplacement d’urgence à Sebta vendredi, a tenu à souligner la «coopération exemplaire» entre Rabat et Madrid, exprimant sa gratitude aux forces sécuritaires marocaines qui ont déjoué des milliers de tentatives en amont. Il a rappelé qu’avant cette crise, aucune arrivée par la mer n’avait été enregistrée à Sebta en 2026 jusqu’au 15 juillet (contre 4 en 2025 et 28 en 2024). «Nous mobilisons toutes les ressources nécessaires, en travaillant avec les autorités marocaines et internationales, et en préparant les mesures requises pour rétablir la normalité dans les plus brefs délais», a de son côté déclaré le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, sur X.

El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta.



Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 30, 2026

Sebta et Melilla: l’anomalie géographique

La gestion de crise est immédiate mais cet épisode remet en lumière le statut intenable des enclaves occupées de Sebta et Melilla. Ces deux villes représentent des anomalies géographiques, politiques et sécuritaires au 21ème siècle. Comment concevoir que des parcelles de territoire au Maroc soient encore revendiquées comme espagnoles alors qu’un simple bras de mer les sépare de Fnideq (pour Sebta) et de Nador (pour Melilla). Un bras de mer qu’il est possible de traverser avec des palmes et une chambre à air? Les forces de sécurité marocaines s’épuisent à les sécuriser à longueur d’année. Mais est-ce raisonnablement tenable? Surtout que, même pour l’Espagne, le coût financier, humain et logistique de cette protection continue de peser lourdement sur le budget de l’État.

La réalité territoriale et démographique finit toujours par s’imposer. Sebta, ville située au Maroc, en Afrique, à grande majorité musulmane et dépendante de son environnement marocain immédiat, ne peut pas physiquement et indéfiniment rester une ville espagnole ancrée sur le sol marocain. Si l’on observe la dynamique historique sur le long terme, la présence arabo-musulmane, essentiellement marocaine, en Espagne a duré près de huit siècles, y créant une civilisation brillante, une architecture durable et des savoirs qui ont irradié l’Europe entière, avant de disparaître de la péninsule parce qu’elle n’était pas son espace naturel. À l’inverse, que représentent ces enclaves continentales si ce n’est les vestiges d’une époque révolue qui n’irradient rien et ne génèrent que de la friction sécuritaire?

La restitution de Sebta et Melilla apparaît comme une issue inéluctable à terme, sous l’effet combiné de la géographie, de la démographie et du bon sens. La question n’est plus de savoir si ces enclaves réintégreront leur environnement naturel, le Maroc, mais dans combien de temps et combien de drames humains devront encore être déplorés d’ici là.