Société

Avocats en grève: les barreaux débloquent des aides financières d’urgence

Les avocats ont répondu massivement à l'appel de l’Association nationale des barreaux du Maroc, le 29 juin 2026. (Y.Mannan/Le360).

Revue de presseLes avocats continuent leur grève malgré les répercussions financières qu’entraîne leur mouvement de défiance. En vue d’alléger, tant soit peu, les effets de l’arrêt total de leurs services, les conseils des barreaux ont décidé de leur débloquer des aides d’urgence. Est-ce à dire que la grève s’essouffle ou, au contraire, qu’elle est partie pour durer? Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par le360
Le 30/07/2026 à 20h56

La grève des avocats entre dans sa 7e semaine. Une durée inhabituelle, car très longue, dont les effets financiers commencent à se faire ressentir sur les comptes des avocats. Selon le quotidien Assabah daté du vendredi 31 juillet, le Barreau de Casablanca a décidé de débloquer des aides aux avocats, y compris les stagiaires, en grève contre le projet de loi organisant la profession. Ainsi, une aide de 2.500 dirhams sera versée aux avocats stagiaires, contre 4.000 dirhams pour les avocats inscrits au barreau. Pour le moment, cette aide sera versée une seule fois, à la demande de chaque avocat concerné, d’ici au 31 août prochain, dernier délai pour le dépôt des demandes d’aide.

La décision de verser ces aides sur demande a été prise lors d’une réunion du Conseil du barreau de Casablanca, tenue le 28 juillet courant. Elle intervient en application de l’article 91 de la loi organisant la profession d’avocat, mais aussi à la suite de la présentation d’un exposé succinct sur la situation financière des avocats grévistes relevant de la responsabilité du barreau, du moins jusqu’à la fin de son mandat actuel.

Bien avant la décision du Barreau de Casablanca, celui de Meknès avait décidé de verser aux avocats des aides variant de 5.000 dirhams au profit des stagiaires à 10.000 dirhams pour les avocats. Le financement de ces aides est puisé dans la Caisse de solidarité sociale. Une aide supplémentaire est également accordée par recours au compte de gestion du barreau. Sauf que les avocats n’ayant pas versé leur cotisation à la Caisse de solidarité sociale ne peuvent pas prétendre à ces aides d’urgence.

Le Barreau de Tanger a également fait le même geste à l’égard de ses membres en difficulté financière. Une aide de 6.000 dirhams est consacrée aux avocats et de 3.000 dirhams aux stagiaires. Reste à savoir jusqu’à quand les avocats pourront poursuivre leur grève, à moins que leurs difficultés ne constituent une sonnette d’alarme adressée au gouvernement pour mettre fin à ce bras de fer qui n’a que trop duré, paralysant au passage les tribunaux.

Par le360
Le 30/07/2026 à 20h56

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