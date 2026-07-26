L’impasse des grèves pèse également sur les avocats

L’allongement du mouvement de grève qui paralyse le secteur de la justice au Maroc commence à peser lourdement sur la situation financière des professionnels du barreau. Face aux répercussions économiques de ce débrayage prolongé, déclenché en protestation contre le projet de loi régissant la profession, les instances représentatives cherchent des leviers de soutien financier pour soulager leurs membres. C’est dans ce contexte de tensions croissantes que les avocats de Rabat ont pris l’initiative d’activer les dispositions régissant le compte du fonds de solidarité Takaful, afin de procéder à la redistribution des sommes financières résiduelles au profit de l’ensemble des avocates et avocats rattachés au barreau de la capitale, indique Al Akhbar de ce lundi 27 juillet.

Cette décision stratégique fait suite à une réunion extraordinaire tenue en conseil vendredi dernier. Selon les éléments communiqués par le cabinet du bâtonnier Aziz Rouibah, cette rencontre a été spécialement convoquée pour évaluer la santé financière du fonds Takaful, analyser les mécanismes de gestion de ses ressources et examiner les modalités de mise en œuvre du règlement intérieur. L’objectif ultime de cette démarche réside dans une révision globale de la situation financière du fonds, garantissant une affectation optimale des capitaux disponibles au bénéfice direct des membres adhérents.

Au terme des délibérations, le conseil a approuvé à l’unanimité l’application des dispositions légales autorisant la répartition des fonds restants, déduction faite des cotisations dues au titre de l’assurance maladie de base et complémentaire. Cette distribution s’adressera à l’ensemble des avocats inscrits au barreau de Rabat, dans le respect strict des conditions et des règles stipulées au chapitre quatre du règlement du fonds Takaful. Le conseil a souligné que cette mesure découlait d’une étude préalable approfondie de la situation comptable du compte, confirmant la présence d’un excédent financier suffisant pour amorcer l’opération sans compromettre l’équilibre financier global ni la continuité des prestations sociales fournies aux membres, lit-on dans Al Akhbar. Les modalités pratiques du déboursement prévoient un lancement officiel des versements dès le premier août prochain. Afin de préserver la fluidité des opérations et d’éviter les engorgements administratifs, la délivrance des chèques s’effectuera au siège de l’Ordre selon un planning organisationnel précis que les services administratifs communiqueront dans les prochains jours.

Le compte Takaful représente l’un des piliers majeurs du système de protection sociale au sein du Barreau de Rabat. Il vise à renforcer la couverture sociale des adhérents en leur fournissant des prestations complémentaires en matière de santé et de solidarité professionnelle, tout en assurant une gestion rigoureuse des ressources affectées à ces fins selon un règlement intérieur spécifique. En actant cette redistribution, le Conseil confirme sa volonté de concrétiser le volet social au sein de la profession, de consolider les valeurs de fraternité et de soutien mutuel entre les robes noires, et d’améliorer la qualité des services offerts aux membres. Cette initiative s’inscrit pleinement dans une démarche de rationalisation de la gestion des ressources, garantissant à chaque adhérent la pleine jouissance des droits qui lui sont conférés par le système Takaful.