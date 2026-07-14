Comment le Maroc a contribué à prémunir Sebta contre le terrorisme

Selon un rapport récemment publié par les services de renseignement espagnols, la coopération sécuritaire avec le Maroc a été particulièrement décisive dans le préside de Sebta. Dans son édition datée du mercredi 15 juillet, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia explique que le rapport espagnol se félicite que la ville ait été sauvée plus d’une fois d’un bain de sang planifié par les réseaux terroristes, et ce grâce à la coopération et à la vigilance des services de sécurité marocains, qui ont régulièrement réussi à démêler l’écheveau des liens entre l’argent de la contrebande et de la drogue avec le terrorisme. C’est cet argent sale qui a permis le recrutement et l’embrigadement de dizaines de Marocains, en majorité originaires de la ville.

Le rapport précise que Sebtaest devenue à nouveau un foyer important de lutte contre le terrorisme international, surtout celui affilié aux thèses jihadistes, dont plusieurs membres ont été arrêtés la semaine dernière en plein centre-ville. Cet intérêt des réseaux terroristes pour l’enclave de Sebta revient à sa position stratégique en tant que porte d’accès à l’Europe à partir de l’Afrique du Nord. Ce qui en fait une zone très sensible pour les forces de sécurité espagnoles.

La dernière rafle antiterroriste à Sebta a dévoilé une menace beaucoup plus complexe et difficile à démanteler, contrairement aux grandes cellules, car elle relève du terrorisme numérique, qui utilise le Net pour ses besoins de propagande, d’embrigadement, de financement et de communication avec ses branches à l’international.

Côté chiffres, le ministère espagnol de l’Intérieur a recensé 458 opérations antiterroristes en Espagne entre 2012 et le 23 juin 2026, ayant conduit à l’arrestation de 816 personnes liées au jihadisme. Durant cette même période, Sebta a été le théâtre de 19 opérations antiterroristes au cours desquelles 40 personnes ont été arrêtées. Et durant les six premiers mois de 2026, l’Espagne a enregistré 37 opérations antiterroristes ayant débouché sur l’arrestation de 68 personnes.

Toutes ces opérations et arrestations ne sont pas le fait du hasard, mais le fruit d’une coopération fructueuse avec les services de sécurité marocains, qui surveillent de près et en continu les réseaux et cellules terroristes, et qui jouent un rôle cardinal, en particulier dans la sécurité de Sebta.