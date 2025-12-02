Lutte contre le terrorisme. Vigilance, développement et religion: à Rabat, Bourita rappelle l’approche du Maroc

La première conférence consacrée aux victimes africaines du terrorisme, ouverte ce 2 décembre à Rabat, a été organisée par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, avec l’appui du Bureau des Nations unies de lutte contre le terrorisme (UNOCT).

Cette session inaugurale entend placer les victimes au cœur des réflexions stratégiques relatives à la prévention et à la lutte contre l’extrémisme violent, en ancrant l’approche sécuritaire dans une dimension humaine, mémorielle et réparatrice, selon les organisateurs.

Prenant la parole à l’ouverture, Nasser Bourita a rappelé que l’Afrique «demeure la région la plus touchée par le terrorisme», soulignant une intensification notable des attaques, notamment dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest. Des violences qui, a-t-il relevé, ont causé des milliers de victimes et ont engendré des effets en chaîne: déplacements massifs, déscolarisation, destruction de communautés entières et affaiblissement de la cohésion sociale.

Le ministre a, par ailleurs, indiqué que l’action du Royaume s’inscrit dans la continuité de la vision royale, à travers une stratégie nationale intégrée reposant sur trois piliers: la vigilance sécuritaire, le développement socio-économique et la consolidation du champ religieux. Avant de céder la parole aux différents intervenants, Nasser Bourita a précisé que l’objectif central de cette rencontre est de «transformer la reconnaissance des victimes en un engagement africain concret et structurant».

Points saillants de l’allocution de Monsieur le Ministre Nasser Bourita lors de l’ouverture des travaux de la 1ère Conférence sur les victimes africaines du terrorisme, tenue ce jour à Rabat pic.twitter.com/vebNaczzSh — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) December 2, 2025

Les représentants africains présents, notamment ceux issus du Sahel, ont salué le roi Mohammed VI pour le soutien que le Maroc apporte à la stabilité et au développement de la région. À l’issue des travaux, les participants ont adopté la Déclaration de Rabat, décidant notamment la création d’une plateforme électronique destinée à répertorier les victimes et à mettre à disposition les mécanismes nécessaires pour contribuer à alléger leurs souffrances.

Ont notamment pris part à cette conférence les ministres des Affaires étrangères du Niger, du Mali et du Burkina Faso.