Lutte contre le terrorisme: à Rabat, une formation de l’ONU au profit d’agents africains

Rabat accueille, à partir du lundi 14 avril, une formation du bureau permanent des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme (UNCOT), destinée à des agents antiterroristes africains.

C’est le chef du bureau, Carlos Monteiro Reis, qui a inauguré cette troisième édition au profit de 22 éléments du Burkina Faso, d’Éthiopie, du Kenya, de Somalie et du Nigeria, avec un soutien financier très important du royaume du Maroc et du Canada. Le directeur a salué les cadres marocains du ministère de l’Intérieur, de la DGSN, de la Gendarmerie royale et du FBI américain et remercié le soutien de la Chine, de l’Italie et du Portugal.

Le programme de formation de 450 heures, réparti sur onze semaines et structuré en trois modules, combine théorie approfondie et pratique pour renforcer les compétences techniques des agents en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

Le bureau de l’UNOCT au Maroc, inauguré en 2023 en présence de responsables de l’ONU et du ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita, propose un programme de formation antiterroriste «important» selon Carlos Monteiro Reis, car il est sanctionné par un master de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane. La cérémonie d’ouverture du 3ème cycle a réuni diverses personnalités et des diplomates accrédités au Maroc.