Société

Aïn Aouda: un entrepreneur renverse délibérément un couple, une femme perd la vie

Les éléments de la Gendarmerie royale ont arrêté un entrepreneur de 38 ans qui a délibérément renversé un couple avec sa voiture devant le poste de la Gendarmerie royale d’Aïn Aouda. (Photo d'illustration). DR

Revue de presseÀ la suite d’un différend commercial lié à un programme de relogement, un entrepreneur de 38 ans a délibérément renversé un couple avec sa voiture devant la gendarmerie d’Aïn Aouda, près de Rabat. Le drame a coûté la vie à l’épouse et blessé très grièvement son mari, conduisant à l’arrestation immédiate du suspect, désormais poursuivi pour homicide volontaire avec préméditation. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 14/07/2026 à 19h52

Le parquet général près la Cour d’appel de Rabat a été saisi d’un drame survenu en début de semaine à Aïn Aouda. «Un entrepreneur de 38 ans, spécialisé dans la construction et l’aménagement de parcelles pour les bénéficiaires du programme de relogement des douars Tazrout 1 et 2, a été déféré devant la justice après avoir délibérément fauché un couple avec son véhicule, tuant sur le coup l’épouse et blessant grièvement le mari», indique le quotidien Assabah dans son édition du mercredi 15 juillet.

Le drame s’est produit à la sortie du poste de la Gendarmerie royale d’Aïn Aouda. Alors que les deux victimes attendaient un grand taxi sur le trottoir pour regagner leur domicile à Tamesna, l’entrepreneur, qui venait d’être confronté à elles lors d’une audition, a dirigé son véhicule vers le trottoir et a foncé sur elles à vive allure. L’impact, d’une extrême violence, a coûté la vie à la femme sur le coup, tandis que son époux a été évacué d’urgence vers le Centre hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat, où il se trouve toujours dans un état critique. L’auteur des faits a été immédiatement intercepté par les gendarmes, sortis en nombre de leurs bureaux, alors qu’il tentait de prendre la fuite.

À l’origine de ce geste criminel se trouve un différend commercial qui a dégénéré. Propriétaire d’un commerce de matériaux de construction, le suspect s’engageait régulièrement auprès des bénéficiaires de parcelles de relogement à bâtir et à équiper leurs appartements et locaux commerciaux en échange d’un partage des biens finalisés. Confronté à une crise financière aiguë, marquée par des rejets de chèques, ainsi qu’à des difficultés personnelles à la suite de son divorce, l’homme n’avait pas pu honorer ses engagements contractuels envers les victimes. «Face à cette impasse et à l’absence de solutions, le couple avait déposé une plainte pour escroquerie et abus de confiance auprès du procureur du Roi à Témara», souligne Assabah.

Lors de son interrogatoire, l’accusé a reconnu avoir prémédité son acte en guettant les victimes à leur sortie du poste de gendarmerie. S’il a affirmé avoir payé leur loyer d’attente à Tamesna, il a expliqué que ses difficultés financières l’avaient empêché d’achever les travaux d’édification. De leur côté, les victimes avaient tenté d’explorer diverses solutions amiables avant de se résoudre à saisir la justice face au préjudice subi. À la suite de ses aveux, le procureur général a sollicité l’ouverture d’une information judiciaire auprès du juge d’instruction pour homicide volontaire avec préméditation, ordonnant le placement du suspect en détention provisoire à la prison locale de Tamesna.

Par La Rédaction
Le 14/07/2026 à 19h52

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