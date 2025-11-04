Coopération sécuritaire: avec l’appui de la DGST, la police néerlandaise arrête un mineur pour terrorisme

Dans un communiqué, la police néerlandaise a précisé que l’identification du suspect a été rendue possible grâce aux renseignements communiqués par les services marocains, dans le cadre d’une coopération sécuritaire active et continue.

Le mineur interpellé a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête, a indiqué la même source, ajoutant que, compte tenu de la nature sensible du dossier et des investigations en cours, aucun détail supplémentaire ne peut être communiqué à ce stade.

La police a également souligné que l’enquête n’en est qu’à ses débuts et que d’autres mesures, notamment des poursuites judiciaires ou des arrestations supplémentaires, ne sont pas à exclure.

Cette opération illustre l’efficacité des mécanismes de coordination internationale et le rôle central du renseignement préventif dans la détection et la neutralisation précoce des risques de radicalisation et d’actes terroristes.