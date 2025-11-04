Société

Coopération sécuritaire: avec l’appui de la DGST, la police néerlandaise arrête un mineur pour terrorisme

Un personne interpellée par la police. (Illustration). Dessin Mohamed ELKHO-Le360

La police néerlandaise a annoncé lundi l’arrestation, à Sittard (sud des Pays-Bas), d’un mineur soupçonné d’implication dans une affaire relevant de la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et la radicalisation (CTER), grâce à des informations transmises par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/11/2025 à 18h20

Dans un communiqué, la police néerlandaise a précisé que l’identification du suspect a été rendue possible grâce aux renseignements communiqués par les services marocains, dans le cadre d’une coopération sécuritaire active et continue.

Le mineur interpellé a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête, a indiqué la même source, ajoutant que, compte tenu de la nature sensible du dossier et des investigations en cours, aucun détail supplémentaire ne peut être communiqué à ce stade.

Lire aussi : Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi en visite de travail aux Émirats arabes unis

La police a également souligné que l’enquête n’en est qu’à ses débuts et que d’autres mesures, notamment des poursuites judiciaires ou des arrestations supplémentaires, ne sont pas à exclure.

Cette opération illustre l’efficacité des mécanismes de coordination internationale et le rôle central du renseignement préventif dans la détection et la neutralisation précoce des risques de radicalisation et d’actes terroristes.

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/11/2025 à 18h20
#DGST#Pays-Bas#Arrestation

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Lutte antiterroriste: la DGST traque «Daech» en Afrique de l’Ouest

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Coopération sécuritaire: un membre de Daech arrêté en Espagne en collaboration avec la DGST

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Il a été arrêté grâce à la DGST: un germano-égyptien condamné à huit ans de prison pour terrorisme

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Lutte antiterroriste: sept djihadistes présumés arrêtés en Espagne grâce à l’appui de la DGST

Articles les plus lus

1
Le Roi décrète le 31 octobre «Fête de l’Unité»
2
Le Roi inaugure le CHU International Mohammed VI de Rabat et ordonne la mise en service du CHU d’Agadir
3
Elyes Kasri, ancien ambassadeur de Tunisie, appelle à récupérer les territoires tunisiens spoliés par l’Algérie
4
Le Roi reçoit les walis et gouverneurs nouvellement nommés
5
Aéroport Mohammed V: le chantier du nouveau terminal lancé pour 12 milliards de dirhams
6
Sahara: importance et poids de l’inscription de la «souveraineté marocaine» dans la résolution 2797 de l’ONU
7
L’Algérie réagit à la résolution 2797 par le mensonge et le déni
8
Info360. Lancement imminent d’une nouvelle liaison électrique entre Boujdour et Marrakech
Revues de presse

Voir plus