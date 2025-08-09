Société

Eaux thermales de Moulay Yacoub: malgré la canicule, la station fait le plein de visiteurs

La station thermale Moulay Yacoub, près de Fès. (Y.Jaoual/Le360)

Par Youssra Jaoual
Le 09/08/2025 à 14h41

VidéoMalgré la forte chaleur dans la région de Fès-Meknès, la station thermale de Moulay Yacoub attire toujours de nombreux visiteurs, dont une grande partie de la diaspora marocaine. Entre vertus thérapeutiques, traditions familiales et spiritualité, cette destination reste une oasis de bien-être en plein été.

Malgré la chaleur accablante, la station thermale de Moulay Yacoub, située à une vingtaine de kilomètres de Fès, attire de nombreux touristes et curistes. L’attrait principal est son eau minérale, qui jaillit à plus de 1.500 mètres de profondeur avec une température dépassant les 50°C. Reconnue pour ses vertus curatives, elle est au cœur de cet engouement.

«L’atmosphère envoûtante de ce site, alliée aux vertus reconnues de ses eaux thermales, éclipsent pleinement la sévérité du climat», confie un visiteur de passage.

Une tradition familiale perpétuée par la diaspora

De nombreux membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, comme Hasna venue d’Espagne, considèrent cette visite comme un rituel annuel. Attachés à leurs racines, ils viennent se ressourcer en famille, perpétuant un lien fort avec ce lieu chargé d’histoire et de bienfaits.

«Je reviens ici chaque année depuis mon enfance avec ma famille, c’est un héritage que je tiens à préserver», confie Hasna.

Les bienfaits reconnus des eaux sulfurées

Les visiteurs étrangers, comme Mouafaq venu d’Algérie, sont séduits par l’efficacité des eaux riches en sulfure et sels minéraux pour traiter les maladies de peau, les douleurs articulaires et stimuler la circulation sanguine. Cette expérience, souvent qualifiée d’exceptionnelle, donne envie d’y revenir.

«Ces eaux m’ont aidé à soulager mes douleurs, c’est une expérience que je recommande vivement», raconte Mouafaq.

Un site alliant spiritualité et nature

Au-delà du soin, la station attire aussi par son sanctuaire dédié à Moulay Yacoub et sa fille Lalla Chafia. De nombreux visiteurs associent ainsi cure thermale, recueillement spirituel et découverte des paysages montagneux environnants.

«Visiter le sanctuaire est une étape essentielle pour beaucoup, c’est un moment de paix et de recueillement», explique un guide local.

«Même en plein été, les réservations restent nombreuses car les visiteurs apprécient la qualité des services et le cadre naturel», affirme un professionnel du tourisme.

