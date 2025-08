Plage de Tarfaya: entre mer, désert et histoire, une échappée estivale singulière

À une centaine de kilomètres au nord de Laâyoune, la plage de Tarfaya s’impose comme l’une des destinations estivales les plus prisées du sud marocain. Face à l’Atlantique, et sous l’ombre symbolique de l’ancienne bâtisse Casamar, ce coin paisible attire chaque année davantage d’estivants en quête de fraîcheur, de sérénité et de dépaysement.

Entre dunes sahariennes et vagues atlantiques

Lieu de croisement entre les vastes étendues sahariennes et les vagues atlantiques, Tarfaya offre une expérience unique: celle d’un littoral calme où les eaux sont douces et les plages de sable fin étendues à perte de vue. Ce n’est pas un hasard si les vacanciers -notamment originaires des provinces du Sud- y affluent en été, cherchant à échapper à la chaleur étouffante de l’intérieur.

Des activités balnéaires à ciel ouvert

La plage se transforme chaque jour en un terrain de loisirs à ciel ouvert. Sur place, les visiteurs croisent des familles, des jeunes, des amateurs de football de plage ou de sports nautiques, dans une ambiance conviviale.

Dans des déclarations recueillies par Le360, les estivants ont exprimé leur attachement à ce lieu qu’ils décrivent comme un espace idéal pour se détendre, pratiquer des activités balnéaires et profiter d’un climat agréable, loin de la chaleur étouffante de l’intérieur.

La sécurité n’est pas en reste, avec une présence visible des éléments de la protection civile qui veillent à la tranquillité des baigneurs.

Un littoral chargé d’histoire

L’un des attraits majeurs de la plage de Tarfaya reste sans doute la présence de Casamar, un vestige historique perché au bord de la mer, qui confère au site un cachet patrimonial particulier. Monument emblématique, il suscite la curiosité des visiteurs, y compris celle de touristes étrangers, comme ces ressortissants chinois qui ont tenu à revenir sur les lieux, séduits par la beauté du site, sa propreté, et surtout l’accueil chaleureux des habitants.

Une vie nocturne à la sahraouie

À la tombée du jour, l’animation se prolonge sur la corniche. Les vacanciers, parfois encore vêtus de leur tenue de plage, se rassemblent pour partager un moment convivial autour du thé sahraoui traditionnel, servi selon la fameuse trilogie locale: «le charbon, la lenteur et la compagnie».