Tarfaya: le musée Antoine de Saint-Exupéry se prépare à la visite de Rachida Dati, ministre française de la Culture

À Tarfaya, les préparatifs vont bon train pour recevoir, le lundi 17 février, Rachida Dati, ministre française de la Culture, et Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Au programme de cette visite: plusieurs sites archéologiques, et surtout le musée Antoine de Saint-Exupéry, site chargé d’histoire où résonne encore l’épopée de l’Aéropostale et l’héritage littéraire de l’auteur du «Petit Prince».

Géré par l’association Les Amis de Tarfaya, le musée abrite une collection unique de documents, cartes et manuscrits retraçant l’histoire de la poste aérienne dans la région, dans les années 1920-1930. C’est aussi dans cette ville du Sud marocain, alors appelée Cap Juby, que Saint-Exupéry, pilote de l’Aéropostale, puisa l’inspiration pour son chef-d’œuvre mondialement connu, traduit en plus de 300 langues.

«Les préparatifs pour cette visite sont en cours dans ce musée, où les relations maroco-françaises se croisent sur le plan historique. Pour l’occasion, le site sera doté d’un nouvel aménagement», explique Mohamed Mbark Yara, directeur du centre culturel de Tarfaya, dans une déclaration pour Le360.

Il convient de noter que le musée Antoine de Saint-Exupéry expose de nombreux faits documentés afin de rapprocher ses visiteurs de l’âge d’or de l’Aéropostale, cette époque où la poste aérienne rapprochait les continents. Un mémorial à Tarfaya ainsi que des événements annuels organisés dans la ville participent à entretenir le souvenir de l’illustre aviateur-écrivain.