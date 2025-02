Le Sahara au coeur de la visite de Rachida Dati au Maroc

La visite de Rachida Dati, prévue du 16 au 18 février au Maroc, s’inscrit dans la continuité de la visite d’Emmanuel Macron en octobre dernier. Cette visite avait été marquée par la signature d’une déclaration conjointe pour un «partenariat d’exception renforcé» entre la France et le Maroc, ainsi que par deux accords culturels: une feuille de route bilatérale et une lettre d’intention sur le jeu vidéo.

Accompagnée d’une délégation d’opérateurs culturels français tels que le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), la Bibliothèque nationale de France (BNF), l’Institut national de l’audiovisuel (INA), l’Institut français (IF), le Centre des Monuments nationaux (CMN) et l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), Rachida Dati s’engage à concrétiser les engagements pris lors de la précédente déclaration conjointe. À Rabat, elle procédera à la signature de plusieurs conventions bilatérales pour promouvoir la coopération dans les domaines du cinéma, du gaming, des archives et du patrimoine.

Durant son séjour, la ministre française visitera également les villes de Tarfaya, Laâyoune et Dakhla en compagnie de son homologue marocain, Mehdi Bensaid. Elle y rencontrera différents acteurs culturels, associatifs et éducatifs locaux que la France souhaite accompagner dans leurs projets.