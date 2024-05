Culture, cinéma, patrimoine et spoliation au menu d’entretiens entre Mehdi Bensaïd et Rachida Dati à Cannes

Lors de la rencontre qui a réuni, ce samedi 18 mai à Cannes, Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et son homologue française Rachida Dati, l’accent a été mis sur la dynamique que connaissent les relations entre les deux pays, qualifiées d’exceptionnelles.

Les deux ministres ont exploré les moyens d’approfondir la coopération bilatérale dans les domaines de la culture, du cinéma et de la préservation du patrimoine culturel. À cet égard, Mehdi Bensaïd a souligné à son homologue française la nécessité de renforcer cette collaboration, en particulier dans le sens de la préservation du patrimoine culturel immatériel, exposé aux tentatives de spoliation.

Rachida Dati a également été informée des divers projets que le Maroc entreprend dans le domaine de la culture, de l’intérêt porté à la préservation du patrimoine matériel et immatériel, ainsi que des efforts déployés par le Royaume au sein de l’Unesco et de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Les deux ministres ont convenu de coordonner leurs efforts et de coopérer, de manière bilatérale et au sein de l’Unesco, pour lutter contre la spoliation des biens culturels. Ils ont également convenu d’échanger des visites afin de renforcer la collaboration des deux pays dans le secteur de la culture.

À l’issue de ces discussions, un accord a été signé entre les deux parties concernant la coproduction et l’échange cinématographiques. Cet accord bilatéral vise à clarifier et à simplifier les procédures de coproduction entre cinéastes marocains et français, et prévoit également la création d’une commission mixte entre le Centre cinématographique marocain (CCM) et le Centre national français du cinéma et de l’image animée (CNC) pour assurer la mise en œuvre de cet accord.

