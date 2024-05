Paléontologie: 117 fossiles rares, datant de 400 millions d’années, restitués au Maroc par le Chili

Saisie par la douane chilienne durant la période allant de 2017 à 2022, une somme de 117 pièces de fossiles, datant d’environ 400 millions d’années, a été restituée au Maroc le lundi 13 mai 2024. Ces précieuses découvertes paléontologiques ont été officiellement remises à l’ambassadrice du Maroc au Chili, Kenza El Ghali, par Nelida Pozo Kudo, directrice du service du patrimoine national du Chili, et José Luis Castro Montecinos, directeur adjoint de la douane chilienne.

La cérémonie, qui s’est déroulée à la Bibliothèque nationale du Chili, a mis en lumière la coopération fructueuse entre le Maroc et le Chili, notamment en ce qui concerne la protection des fossiles à forte valeur scientifique. À cette occasion, Nelida Pozo Kudo a souligné l’engagement des deux pays dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, conformément au droit international.

Quelques uns des 117 fossiles rares datant de 400 millions d'années restitués au Maroc par le Chili.

Irwin Brevis, secrétaire technique du Conseil des monuments nationaux du Chili, a quant à lui dit sa fierté d’avoir contribué à la restitution de ce patrimoine, dont l’histoire remonte à bien avant la formation des continents tels que nous les connaissons aujourd’hui. Il a également souligné l’importance de la coordination et de la coopération internationale dans de telles initiatives. «La coordination et le travail conjoint entre les différentes institutions et la coopération internationale portent leurs fruits et nous permettent aujourd’hui de restituer ces pièces fossiles au Royaume du Maroc», a-t-il déclaré.

De son côté, Kenza El Ghali, ambassadrice du Maroc à Santiago a exprimé sa gratitude envers les autorités chiliennes pour leur coopération étroite depuis cinq ans dans la résolution de cette affaire. Elle a fermement condamné le trafic illicite d’antiquités et de pièces fossiles, une «pratique aussi préjudiciable que le trafic de drogue», réclamant des sanctions sévères contre ses auteurs.

La diplomate marocaine s’est également dite heureuse de voir ces trésors paléontologiques retrouver leur terre d’origine: «Ces fossiles sont enfin revenus dans leur patrie, le Maroc, et quoi de plus beau que de retourner à la source!»

La cérémonie de restitution des pièces fossiles a eu pour préambule la signature d’un accord de coopération en matière de patrimoine documentaire entre la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) et la Bibliothèque nationale du Chili. Un accord qui a pour but de favoriser les échanges culturels entre les deux pays, via le partage de publications, d’outils de recherche et l’organisation d’événements communs, ainsi que le renforcement de la coopération dans des domaines comme la numérisation et la restauration de documents historiques.