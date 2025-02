Arrivée à Rabat de Rachida Dati, ministre française de la Culture, avant son déplacement dans les provinces du Sud

Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et Rachida Dati, ministre française de la Culture, le 18 mai 2024 à Cannes, en France.

La ministre française se rendra lundi 17 février dans les provinces du Sud, pour ce qui sera l’une des plus importantes étapes de son voyage officiel au Maroc. Elle se déplacera d’abord à Tarfaya, où elle se rendra sur des sites archéologiques et au musée historique Antoine de Saint-Exupéry, avant de rallier dans la même journée les villes de Laâyoune et Dakhla.

Sa visite dans ces deux villes a valeur d’illustration concrète et officielle de la reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, à la suite de la décision annoncée il y a quelques mois par le président Emmanuel Macron. À Laâyoune et Dakhla, Rachida Dati rencontrera des responsables locaux, ainsi que des acteurs culturels et éducatifs que la France projette d’accompagner dans leurs projets.

De retour à Rabat, la ministre française visitera, le mardi 18 février, le Musée Mohammed VI d’art contemporain, aux côtés de Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées, et de Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, avant d’assister à une séquence «Jeux vidéo» prévue à l’Université internationale de Rabat (UIR).

Le même jour, Rachida Dati aura également des entretiens avec son homologue marocain, au terme desquels les deux parties procéderont à la signature de diverses conventions de partenariat. En fin d’après-midi, la ministre française mettra fin à sa visite et quittera Rabat à destination de Paris.