Le Maroc invité d’honneur du Festival du livre de Paris

Rachida Dati, ministre française de la Culture, a annoncé ce jeudi, lors d’une conférence de presse, que le Maroc sera l’invité d’honneur du Festival du livre de Paris sous la coupole du Grand Palais, du 11 au 13 avril 2025.

«Je suis très heureuse et très honorée de voir le Maroc participer cette année en tant que pays d’honneur du Festival du livre de Paris», a déclaré Rachida Dati en présence de l’ambassadrice du Maroc en France, Samira Sitail.

Le Maroc mettra en valeur sa littérature à travers un pavillon au design inspiré de la mer, une thématique qui évoque non seulement le riche patrimoine maritime du Royaume, mais aussi son ancrage culturel et historique en tant que carrefour des civilisations. Ce pavillon, conçu pour refléter les ondulations des vagues et les nuances infinies de l’Atlantique et de la Méditerranée, sera une véritable invitation au voyage à travers les lettres marocaines.

Au-delà de son aspect esthétique, ce pavillon s’inscrit dans une démarche résolument tournée vers l’avenir. Il mettra en avant les initiatives littéraires et éditoriales qui témoignent du dynamisme culturel marocain, notamment en matière de promotion des auteurs émergents et d’intégration des nouvelles technologies dans la diffusion du savoir. Des conférences, des tables rondes et des rencontres avec des écrivains, historiens et intellectuels enrichiront la programmation, soulignant l’engagement du Maroc en faveur d’un avenir durable et innovant, où la culture joue un rôle central.

Ce projet illustre ainsi l’ambition du Royaume de conjuguer mémoire et modernité, en célébrant son héritage maritime tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour la littérature et la création intellectuelle marocaine.

Le programme, lui, reflète la richesse de la littérature marocaine et complimente sa diversité. La variété des acteurs culturels qui seront présents témoigne de cette pluralité: des écrivains, des professionnels du livre, des éditeurs ainsi que divers acteurs culturels se retrouveront lors de cette manifestation littéraire pour discuter des évolutions et des perspectives du livre au Maroc.