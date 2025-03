Salles de cinéma: en hausse, les recettes se sont élèvées à 127 millions de dirhams en 2024

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: en 2024, les salles de cinéma marocaines ont généré 127 millions de dirhams de recettes, une progression significative par rapport à 2023. À titre de comparaison, les revenus s’élevaient à 77 millions de dirhams en 2022. C’est ce qu’a indiqué Mohammed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, dans sa réponse à une question orale à la Chambre des représentants, lundi 3 février.

Cette croissance s’explique en partie par l’ouverture de nouveaux multiplexes, dont le Cinéma Pathé Californie à Casablanca, qui contribue à l’essor du secteur. Logiquement, cette augmentation des recettes découle d’une hausse de la fréquentation des salles: en 2024, 2,2 millions de spectateurs se sont rendus au cinéma, contre 1,7 million en 2023.

Mais l’exploitation des salles n’est pas le seul moteur de cette dynamique. L’industrie cinématographique marocaine séduit de plus en plus les productions internationales. En 2024, les recettes issues des tournages étrangers ont atteint environ 1,5 milliard de dirhams, contre 1 milliard en 2023 et 600 millions en 2022. Une tendance qui confirme l’attractivité du Maroc comme terre de tournage.

L’année dernière, en 2023, c’est le film Dados d’Abdelouahed Mjahed qui a dominé le box-office, attirant 164.934 spectateurs et générant plus de 8,7 millions de dirhams de recettes.

Avec ces résultats prometteurs, le cinéma marocain semble engagé dans une dynamique de croissance durable, portée par l’expansion des infrastructures et le renforcement de son rayonnement international.