Tarfaya: à la découverte de Casamar, joyau historique entre mer et dunes

Dans le sud du royaume, à Tarfaya, le site archéologique de Casamar a été officiellement inscrit sur la liste du patrimoine national sur décision de Mohamed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Désormais élevé au rang de monument historique, il ne pourra subir aucune refonte de son aspect sans l’accord préalable du département de tutelle.

«Le ministère de la Culture a réussi à réhabiliter ce monument dans cette ville historique, ce qui se reflétera positivement sur l’économie de la ville et sur ses habitants», commente dans une déclaration pour Le360 Mohamed Mbark Yara, directeur du Centre culturel de Tarfaya. «Cette mesure ministérielle fera de Casamar un havre pour les passionnés de tourisme culturel et historique, dans une ville alliant harmonieusement mer et dunes», ajoute-t-il.

Salem Maâtouk, membre de l’association Les Amis de Tarfaya, a souligné de son côté la justesse de cette décision en raison de l’importance historique du site. Érigée entre 1878 et 1882 par le navigateur et architecte écossais Donald Mackenzie, la maison Casamar (également nommée Port Victoria) se dresse depuis plus de 140 ans sur la rive de l’océan Atlantique, résistant aux aléas du temps et des vagues. Un temps occupé par les Espagnols, avant d’être libéré en 1885 par le sultan Hassan Ier, le monument incarne la richesse historique de cette région.

Grâce à sa situation géographique et sa proximité avec l’Europe et l’Afrique, Casamar était une zone de passage de nombreuses caravanes commerciales qui reliaient le royaume au continent africain. La décision du ministère de la Culture a pour ambition de donner un coup de fouet au tourisme, à la richesse culturelle et, partant, à l’économie dans la région de Tarfaya, située à quelque 100 km au nord de Laâyoune.