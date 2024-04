Tarfaya: 66 ans après sa récupération, la ville s’impose comme un modèle de développement économique au Maroc

Le 15 avril dernier a marqué le 66ème anniversaire de la récupération de Tarfaya, festivités que Le360 a immortalisées en images. Le retour à la Patrie de l’ancienne colonie espagnole a été le point de départ d’une série de projets ambitieux qui ont propulsé Tarfaya au rang de référence économique au niveau national, notamment dans les secteurs de l’énergie éolienne et de la pêche côtière traditionnelle.

«Tarfaya est désormais la capitale marocaine de l’énergie éolienne, grâce à son potentiel éolien considérable. De plus, grâce à ses 200 kilomètres de côtes, la ville envisage désormais des opportunités dans le domaine du tourisme et du commerce maritime, via une liaison potentielle avec les îles Canaries», déclare pour Le360, Chaiba Mrabih Rabou, vice-président du conseil régional de la ville.

Le port de Tarfaya est également en plein essor. Ibrahim Majati, responsable du marché aux poissons, fait part d’une augmentation significative de l’activité de pêche, en particulier lors de la saison du poulpe au début de l’année. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: à bord de 320 bateaux, 792 tonnes de poulpe ont été débarquées, représentant une valeur dépassant les 56 millions de dirhams. Une augmentation de près de 30% par rapport à l’année précédente.

Lire aussi : Transport maritime: la ligne Tarfaya-Fuerteventura réactivée en 2024, selon EFE

Mais Tarfaya n’est pas seulement un centre économique. Sa beauté naturelle attire également les visiteurs, avec sa plage pittoresque et le lac Naïla dans le parc national de Khenifiss, un havre pour une variété d’oiseaux migrateurs estimés par les scientifiques à plus de 25.000 oiseaux, témoignant de la richesse biologique de la région.

Ainsi, Tarfaya célèbre son passé, mais se projette vers l’avenir, avec des perspectives prometteuses dans divers domaines, faisant d’elle une destination incontournable au Maroc.