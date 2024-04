À la découverte de la centrale électrique de Laâyoune, récemment certifiée ISO 14001

Dans le cadre de la politique de mise en place d’un système de management de l’environnement (SME) pour les centrales thermiques gérées par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) dans les provinces du Sud, la centrale thermique Diesel de Laâyoune a brillamment franchi, en février dernier, l’audit nécessaire à l’obtention de la certification ISO 14001. Cette réussite marque une étape significative dans la concrétisation de la politique environnementale du pays.

Dans ce contexte, une équipe a été dépêchée sur place par Le360 pour explorer les rouages de cette centrale thermique sise dans la banlieue sud de Laâyoune. Elle y a capturé l’ingéniosité des différentes installations, notamment celle du système de traitement des eaux usées, combinant des méthodes physiques et biologiques pour une gestion écologique et responsable des ressources hydriques. Ces eaux traitées, soumises à des analyses rigoureuses, sont ensuite réutilisées pour l’irrigation des espaces verts, marquant ainsi une avancée significative dans la gestion combinée des déchets et des ressources en eau.

«Ce succès est le résultat des efforts des responsables et des employés de l’ONEE, dédiés à la préservation de l’environnement et à l’adoption de pratiques durables conformes à la vision stratégique de l’Office, déclare Hamid Lkadi, chef du service d’exploitation de la centrale thermique de Laâyoune.

«C’est la deuxième fois qu’une centrale électrique de l’ONEE, dans le Sud du Maroc, reçoit cette distinction, après la Centrale Diesel de Tan-Tan, certifiée en mars 2023», ajoute-t-il, soulignant l’engagement global de l’Office en faveur de la durabilité.

Dotée d’une capacité de production de 21 mégawatts lors de son démarrage en 1989, la centrale thermique de Laâyoune a connu un upgrading majeur en 2017, qui a porté cette capacité à 93 mégawatts, rappelle le responsable.

«Cette augmentation significative a permis à la centrale de répondre aux besoins énergétiques croissants de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, tout en contribuant à l’équilibre écologique, économique et social de la région grâce à la création d’emplois et à la stimulation du développement local», conclut Hamid Lkadi.