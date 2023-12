Noor Midelt III: les marocains Nareva Holding et Green of Africa parmi les groupes pré-qualifiés

MASEN pose un nouveau jalon dans la mise en place de Noor Midelt III, troisième centrale du complexe solaire Noor Midelt. L’Agence marocaine pour l’énergie durable, qui pilote ce gigantesque projet, a dévoilé, dans un communiqué publié ce mardi 12 décembre, la liste des groupes et entreprises pré-qualifiés à l’issue d’un processus de sélection lancé le 9 août dernier.

Nareva Holding, filiale énergétique du groupe Al Mada, figure dans cette liste. Le groupe marocain forme un consortium avec la holding saoudienne ACWA Power Company, qui avait déjà remporté les appels d’offres pour les projets Noor I, II, III et IV du complexe solaire de Ouarzazate. On retrouve également dans ce lot Green of Africa, une coentreprise entre Akwa Group et O Capital, en consortium avec le groupe espagnol Acciona.

Cinq autres consortiums ont été retenus. Il s’agit de ceux constitués par le géant émirati Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar) et Taqa Morocco, Cobra Instalaciones y Servicios S.A (Espagne) et Vinci Concessions S.A.S (France), EDF Renouvelables S.A. (France) et Mitsui & Co., Ltd (Japon), Kahrabel FZE (Émirats arabes unis) et GDF International S.A (France), ainsi que SPIC Huanghe Hydropower Development Co., Ltd (Chine) et AMEA Power (Émirats arabes unis). Le groupe espagnol Iberdrola Renovables Internacional S.A.U figure aussi dans cette liste.

Lire aussi : Noor Midelt II: Nareva Holding parmi les groupes pré-qualifiés

Le partenaire privé choisi sera en charge de la conception, du financement, de la construction, de l’exploitation et de la maintenance de Noor Midelt III. D’après MASEN, cette centrale solaire, qui aura une capacité installée en photovoltaïque d’environ 400 mégawatts (MW), disposera d’une capacité de stockage à base de systèmes de batteries (BESS) d’environ 400 mégawattheures (MWh) environ. Une combinaison technologique qui, selon elle, contribuera à l’intégration massive des énergies renouvelables et participera à la couverture des besoins du système électrique national.

«De par sa structuration en financement de projet, Noor Midelt III permettra une plus grande contribution du secteur privé marocain et international au développement des infrastructures d’énergies renouvelables et une implication plus large des banques commerciales, marocaines et internationales, à leur financement», précise MASEN.

Et d’ajouter: «Avec ses trois centrales Noor Midelt I, Noor Midelt II et Noor Midelt III, le complexe Noor Midelt arbitrera l’une des plus grandes capacités solaires et de stockages renouvelables au monde, avec une puissance installée totale d’environ 1.600 MW, et représentera une réelle opportunité de développement socio-économique durable pour la région qui l’abrite.»