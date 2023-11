Séisme: MASEN s’allie à la Corée pour fournir de l’électricité verte à 3.000 personnes dans les zones sinistrées

Fournir de l’électricité verte à près de 3.000 personnes touchées par le séisme du 8 septembre, c’est le challenge relevé par l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN), en collaboration avec l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA).

Dans un communiqué, MASEN annonce ainsi que son directeur général délégué Tarik Hamane a signé, le vendredi 17 novembre à Rabat, un accord avec Keeyong Chung, ambassadeur au Maroc de la République de Corée, pour la mise en œuvre d’un projet d’électrification en mini-réseau dans les camps temporaires implantés dans plusieurs villages situés dans les zones impactées par le tremblement de terre.

Des mini-réseaux alimentés par l’énergie solaire

«Ce projet vise à fournir de l’électricité verte à près de 3.000 personnes touchées par le séisme d’Al Haouz. Cette initiative implique l’installation de mini-réseaux utilisant exclusivement l’énergie solaire photovoltaïque et le stockage par batterie. À terme, chaque mini-réseau aura une capacité de 50 Kwc (kilowatt-crête, NDLR) et permettra donc de fournir de l’électricité en continu, jour et nuit», explique MASEN.

Nécessitant un investissement total de 15 millions de dirhams, ce programme sera financé à hauteur d’un million de dollars (environ 10,1 millions de dirhams) par la KOICA, sous forme de subventions. Le complément étant pris en charge par Masen. «Cette initiative visant à accompagner les zones sinistrées par le séisme pourrait marquer le point de départ d’une initiative plus large portée par Masen en faveur des zones enclavées», souligne-t-elle.

D’après la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable Leila Benali, qui a assisté à cette cérémonie, ce projet «permettra non seulement de favoriser l’accès rapide et de qualité à l’électricité aux zones sinistrées, mais contribuera également de manière significative à la mise en œuvre du Programme d’électrification globale PERG 2.0. Ce dernier vise à généraliser l’accès à l’électricité grâce à des approches novatrices».