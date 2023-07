Noor Midelt II: Nareva Holding parmi les groupes pré-qualifiés

Le projet solaire «Noor Midelt II», deuxième centrale du complexe solaire Noor Midelt, avance à grands pas. L’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) a dévoilé ce lundi 10 juillet la liste des consortiums et entreprises pré-qualifiés pour ce projet.

Nareva Holding, filiale énergétique du groupe Al Mada, figure parmi les entités retenues dans le cadre du processus de sélection du partenaire privé de la MASEN qui sera en charge de la conception, du financement, de la construction, de l’exploitation et de la maintenance du projet «Noor Midelt II».

Nareva fait partie d’un consortium comprenant également le groupe belge International Power S.A. On retrouve également une autre entreprise marocaine, GAIA, sur cette liste, au sein d’un consortium formé avec l’espagnol Eberdrola Renovables International et le chinois Dongfang Electric International Corporation.

Lire aussi : Marjane et Nareva s’allient pour l’équipement de 32 hypermarchés en centrales photovoltaïques

Trois autres consortiums ont également été retenus. Il s’agit de celui composé des groupes espagnols Cobra Servicios, Communicaciones y Energia S.L et Cobra Instalaciones S.A, le consortium composé d’EDF Renouvelables (France) et du groupe émirati Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar), et enfin le consortium formé par le groupe italien Enel Green Power S.A et Taqa Morocco. Le groupe saoudien Acwa Power figure également parmi les pré-qualifiés.

La publication de cette liste est une étape importante dans le développement de cette grande infrastructure, qui fait partie du Plan Noor lancé depuis 2016 par le roi Mohammed VI.