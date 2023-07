Centrale solaire, parc d’exposition, nouvelles routes… la répartition des 28,8 milliards de dirhams de la région de Rabat

«Cette foire internationale va renforcer les infrastructures de Rabat et permettre à notre ville d’attirer davantage d’investisseurs et de touristes», a affirmé le président de la région, Rachid Abdi dans un entretien consécutif à l’adoption à l’unanimité par le Conseil du budget ambitieux de 28,8 milliards de dirhams. La part du Conseil régional s’élève à 7,961 milliards de dirhams. La grande région de Rabat-Salé-Kénitra comporte sept préfectures dont Khemisset, Témara-Skhirat, Sidi Kacem et Sidi Slimane.

«Le projet de la nouvelle foire internationale, une innovation du genre à Rabat, renforcera l’image et la renommée de la capitale déjà riche en importantes infrastructures comme les transports (aéroport, autoroutes, tramway…) et le tourisme (hôtels, restauration…)», a déclaré le président de la région. Ce dernier a indiqué que le plan de développement régional, qui s’articule autour de cinq axes, comporte 23 programmes et 56 projets.

Outre le Parc international d’exposition, le plan région prévoit une mesure inédite: la réalisation d’une centrale électrique fonctionnant à l’énergie solaire. Cette unité va nécessiter un investissement de quelques 400 millions de dirhams.

«Avec l’extension actuelle des zones industrielles, illustrée par la création de celle de Témara-Sabah et la décarbonisation de l’industrie, les investisseurs nationaux et étrangers auront besoin d’une énergie propre que nous devons fournir à des coûts compétitifs», a expliqué le président PAMiste de la région.

Parmi les autres projets figurent aussi l’extension de la ligne du tramway jusqu’à la ville de Témara ainsi que la construction de nouvelles routes pour un montant d’environ 250 millions de dirhams et l’extension de la nouvelle décharge Oum Azza.

En conclusion, Rachid Abdi a rappelé que la région de Rabat met à la disposition des porteurs de projets, qu’ils soient nationaux ou étrangers, un fonds d’investissement de 1,2 milliard de dirhams.