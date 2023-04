Coopération économique: les Chambres de commerce de Rabat-Salé-Kénitra et de la RDC scellent un partenariat

Hassan Sakhi, président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Rabat-Salé-Kénitra (CCIS-RSK), et Jean Robert Isifua, président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la RDC, signent une convention de partenariat entre leurs organisations.

Dans un communiqué, la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Rabat-Salé-Kénitra (CCIS-RSK) annonce que son président, Hassan Sakhi, a reçu, mardi 25 avril 2023, Henri Mangaya, ambassadeur de la République démocratique du Congo (RDC) au Maroc, et Jean Robert Isifua, président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la RDC (CCIS-RDC). Cette rencontre a été marquée par la participation en visioconférence de Rachid Agassim, ambassadeur du Maroc en RDC.

S’exprimant à cette occasion, le président de la CCIS-RSK a mis l’accent sur la dynamique que connaissent les relations entre le Maroc et la RDC ces dernières années, souhaitant donner une impulsion active d’échanges économiques et commerciaux entre les deux pays à travers le rapprochement des milieux d’affaires du Royaume du Maroc et de la RDC.

Pour sa part, le président de la CCIS-RDC a mis en avant le rôle joué par la CCIS-RSK dans la création de son organisation, que ce soit en termes d’encadrement, de coaching ou d’accompagnement.

De son côté, l’ambassadeur de la RDC au Maroc a relevé que cette rencontre est l’aboutissement des efforts déployés pour la promotion réciproque des opportunités d’investissement au Maroc et en RDC afin de renforcer les relations de coopération et de partenariat entre les milieux d’affaires des deux pays.

Son avis a été partagé par l’ambassadeur du Maroc en RDC qui s’est félicité de la volonté des deux pays à consolider leur coopération économique à travers les organismes consulaires.

Au terme de cette rencontre, une cérémonie de signature de convention de partenariat entre la CCIS-RSK et la CCIS-RDC, a été organisée, en vertu de laquelle les deux parties ont fait part de leur volonté commune d’assoir un partenariat économique dédié au rapprochement des milieux d’affaires congolais et marocain, de découvrir les potentialités économiques des deux pays et de mettre en valeur les atouts et opportunités d’affaires dans les deux pays.