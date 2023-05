Formation, capacité d’accueil, structures... Ce qu’il faut savoir sur la Cité des métiers et des compétences de Rabat-Salé-Kénitra

L’offre de formation de la Cité des métiers et des compétences de Rabat-Salé-Kénitra couvre 8 secteurs métiers, dont 4 nouveaux, choisis en tenant compte des spécificités du tissu économique régional. Il s’agit des secteurs du «Digital & Intelligence artificielle», de la «Santé», de l’«Agriculture», du «Tourisme & Hôtellerie», de la «Gestion & Commerce», de l’«Industrie», de l’«Agroalimentaire» et des «Services à la personne et à la communauté».

L’ensemble des programmes de formation déployés par la cité a été établi suivant le nouveau modèle pédagogique de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), qui prône le développement des compétences métiers et des soft skills, tout en faisant de l’apprenant l’acteur clé du processus d’apprentissage et ce, via la diversification des modes de formation et le recours à de nouvelles méthodes pédagogiques participatives et plus interactives, favorisant la prise d’initiative et la libération des énergies des stagiaires.

Fruit d’une démarche de co-construction ayant mobilisé l’intelligence collective de tous les acteurs de l’écosystème de la formation professionnelle (ministères, CGEM, professionnels, etc.), la CMC de Rabat-Salé-Kénitra est la 4e cité des métiers et des compétences à ouvrir ses portes pour accueillir les jeunes en formation, après celles de Souss-Massa, de l’Oriental et de Laâyoune-Sakia-El Hamra.

Une capacité d’accueil annuelle de 3.560 places

Elle vient enrichir et renforcer davantage le dispositif de formation de l’OFPPT dans la région grâce à une capacité d’accueil annuelle de 3.560 places pédagogiques, qui sera portée à 4.560 dès l’année prochaine grâce aux deux antennes rattachées à la cité, à savoir l’Institut de formation dans les métiers de la santé de Rabat (en cours de réalisation et offrant 560 places pédagogiques/an) et l’Institut de formation dans les métiers de l’agro-industrie de Kénitra (projet réalisé avec une capacité de 440 stagiaires/an).

En termes d’environnement d’apprentissage, la CMC de Rabat-Salé-Kénitra dispose d’infrastructures modernes qui favorisent l’apprentissage des métiers par les jeunes stagiaires, le développement de leurs compétences et leur épanouissement. Ses infrastructures s’articulent ainsi autour de trois composantes clés, à savoir les structures communes, les pôles sectoriels et les espaces de vie.

Offrant une panoplie de services transverses au profit des stagiaires de la CMC, les structures communes incluent un espace d’exposition, un centre de langues et soft skills, un centre d’orientation professionnelle, une chaîne d’innovation (coworking, fablab, digital factory et incubateur), un studio des MOOCs permettant de soutenir l’inclusion du digital learning via la production de contenus numériques pour la formation, une médiathèque et un centre de conférences.

Des pôles sectoriels

La CMC abrite 6 pôles sectoriels dédiés à l’acquisition des compétences métiers, avec 6 plateformes d’application intégrées permettant des mises en situation complexes, proche de la réalité de l’entreprise, tout au long du processus d’apprentissage. Il en est ainsi du pôle «Industrie» conçu en usine pédagogique qui offre l’avantage de permettre la cohabitation d’une dizaine de spécialités différentes relevant des métiers QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement), des Génies Industriel, Électrique et Mécanique, ainsi que des métiers de l’Automobile.

Ce pôle est également doté d’une mini-chaîne de fabrication de bornes de recharge pour les véhicules électriques, une plateforme d’application à taille réelle dont la gestion de la production et de la maintenance est assurée par des équipes pluridisciplinaires de stagiaires relevant des différentes spécialités du pôle.

La Cité des métiers et des compétences abrite aussi un pôle «Tourisme & Hôtellerie», doté d’un hôtel et restaurant pédagogiques pour une préparation adaptée aux conditions réelles d’exercice du métier, un pôle «Agriculture» avec une ferme pédagogique, un pôle «Gestion & Commerce» comprenant une entreprise virtuelle de simulation, un pôle «Services à la personne et à la communauté» avec une crèche et un appartement pédagogiques, ainsi qu’un pôle «Digital & Intelligence artificielle».

Une capacité de 700 lits

La CMC de Rabat-Salé-Kénitra dispose aussi d’espaces de vie et de rencontres pour promouvoir les valeurs du vivre-ensemble. Il s’agit de la Maison des stagiaires, d’une capacité de 700 lits et couverts, des terrains de sport couvrant une variété de disciplines (football, volleyball, handball), d’une cafétéria, d’un foyer et de plusieurs espaces de rencontres.

La nouvelle CMC traduit l’intérêt particulier que porte le Roi à l’épanouissement des jeunes et sa volonté de mettre à leur disposition des infrastructures et des établissements de nouvelle génération favorisant l’employabilité de cette frange de la société, renforçant la compétitivité des entreprises et participant à la création de valeur au niveau des territoires.