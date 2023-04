Tanger: voici l’état d’avancement des travaux de la Cité des métiers et des compétences

Le chantier de la Cité des métiers et des compétences de Tanger.

Lancés il y a quatre ans, les travaux de construction de la Cité des métiers et des compétences de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima avancent désormais à un rythme soutenu, atteignant aujourd’hui un taux de réalisation de 65%.

Selon des sources contactées par Le360, il est prévu que cette structure ouvre ses portes aux stagiaires dès la rentrée prochaine, proposant une offre de formation répondant aux spécificités actuelles et futures de la région. Objectif: favoriser l’employabilité des jeunes et la création de valeur au niveau régional.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du programme de création de 12 Cités des métiers et des compétences à l’horizon 2023-2024, proposera des formations diversifiées, à travers 87 filières, dont 73% représentent de nouvelles spécialités. Elles couvriront trois niveaux de formation (qualification, technicien et technicien spécialisé) qui seront accessibles à différents publics, auxquels s’ajoutera une multitude de formations courtes spécifiques.

Organisée en pôles sectoriels, la Cité des métiers et des compétences de Tanger sera également dotée d’espaces consacrés à l’apprentissage des langues, au renforcement des «soft skills» et au développement des compétences entrepreneuriales, le tout complété par une structure d’hébergement, baptisée les Maisons de stagiaires, avec une capacité de 450 lits et couverts.