Energie solaire: Noor Midelt III sur les rails

La mise en œuvre du complexe Noor Midelt s’accélère. Après avoir annoncé début juillet 2023 la liste des entreprises pré-qualifiées pour la deuxième phase du Programme Noor Midelt (Noor Midelt II), Masen procède désormais au lancement de la préqualification pour la sélection du partenaire privé qui sera en charge du financement, de la construction et de l’exploitation du Projet Noor Midelt III. C’est ce qu’indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du lundi 14 août.

Noor Midelt III aura une capacité installée en solaire photovoltaïque d’environ 400 MW et sera dotée d’une capacité de stockage à base de Systèmes Batteries (BESS) de 400 MWh environ, rappelle le quotidien, citant un communiqué de Masen. Ce projet contribuera ainsi à l’intégration massive des énergies renouvelables, «en participant notamment à la couverture des besoins de la super pointe du système électrique national», explique la même source.

Par ailleurs, poursuit l’Agence, «de par sa structuration en financement de projet, Noor Midelt III permettra une plus grande contribution du secteur privé au déploiement des énergies renouvelables et une large implication des banques commerciales, marocaines et internationales, dans son financement».

Avec le déploiement accéléré des trois centrales Noor Midelt I, II et III, la région de Midelt arbitrera l’un des plus grands complexes solaires au Monde, avec une capacité installée totale d’environ 1.600 MW. «Ceci contribuera fortement à l’atteinte de l’objectif du Royaume de disposer, avant 2030, d’un mix électrique dont au moins 52% de la capacité sera d’origine renouvelable», conclut Masen.

A noter que la date limite de soumission des candidatures est programmée pour le vendredi 20 octobre 2023.